Gabriela Prioli está grávida de seu primeiro filho; Anitta será madrinha

A apresentadora Gabriela Prioli e seu marido, Tiago Mansur, estão à espera do primeiro filho do casal. A advogada compartilhou a novidade nas redes sociais nesta terça-feira (28).

“Esse é um dos momentos mais importantes das nossas vidas e estamos muito felizes por saber que tem tanta gente compartilhando essa felicidade com a gente”, conta Gabi, grávida de 14 semanas.

Segundo a publicação, o casal ainda não sabe o sexo do bebê, e aguardam o momento com muita tranquilidade e ressignificação.

“A Gabi perdeu o pai com seis anos, eu perdi o meu com seis meses. Então, viver a paternidade é algo muito importante pra mim. Tô pronto pra me apaixonar ainda mais por essa família que já era formada por mim, a Gabi e o Bolt, nosso cachorrinho, e que agora tá crescendo. Estamos muito felizes”, comentou Thiago.

Muitos famosos se manifestaram sobre o anúncio, inclusive Anitta, que alegou que será a madrinha da criança. "Eu vou ser dindinha novamente! Vai vir bebê ai de Gabi e Tiago. Eles me falaram há um tempo e me chamaram para ser dindinha, eu fiquei super feliz", publicou nos Stories do Instagram.

A cantora ainda revelou que passou por maus bocados para guardar o segredo da gravidez: "Nem acredito que a boca de 'caçapa' da dindinha aqui aguentou guardar esse segredo um tempão"