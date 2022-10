Game feito na Bahia chega à App Store ainda neste mês

A Bahia produz games, sim, e premiados. Lançado para PC em 2019 e desde junho disponível para Android, ÁRIDA: Backland's Awakening chega à App Store no dia 31 de outubro. O jogo, produzido pela Aoca Game Lab, conta a história de Cícera, uma jovem que vive no sertão baiano do século XIX. Numa mistura de elementos de games de aventura e sobrevivência, quem joga é desafiado pelos efeitos da seca, tendo o objetivo de reunir informações sobre o recém-formado povoado de Canudos.

A Aoca foi criado em 2016 e já tem planos para o lançamento do sucesso de ÁRIDA, que virou até livro. O nome, inclusive, está definido, será ÁRIDA 2: Rise of the Brave. Em paralelo, a empresa baiana busca lançar uma versão do primeiro game para Zbox, Nintendo Switch e PlayStation 5.