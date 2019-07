Ganhadeiras de Itapuã comemoram 15 anos com gravação de DVD

Quinze anos e muita luta depois, o grupo de senhoras de Itapuã que ganhou o mundo grava seu primeiro DVD, hoje, no Teatro Castro Alves, em comemoração a sua história.

O gupo As Ganhadeiras de Itapuã nasceu, em 2014, com o desejo de manter viva a cultura das mulheres empreendedoras do bairro, que sempre ganharam a vida lavando roupa na Lagoa do Abaeté ou saindo com balaios para vender quitutes. A labuta era sempre animada com canções de trabalho.

Para dar uma perspectiva mais ampla ao espetáculo, a diretora artística e audiovisual do DVD, Dayse Porto, mergulhou na história das Ganhadeiras e do bairro. E leva ao palco a atmosfera, paisagens, cores e projeções com imagens históricas do bairro, além de toda a história de luta das mulheres negras e seu canto de trabalho.

As Ganhadeiras de Itapuã gravam DVD (Divulgação/ Ricardo Prado)

Grandes nomes da música baiana que fazem parte da história das Ganhadeiras, como Mariene de Castro, Margareth Menezes, Saulo Fernandes, Larissa Luz, o grupo afro Malê Debalê e o sambista Seu Regi de Itapuã, estarão no palco para celebrar o momento especial.

Mariene é considerada a madrinha das Ganhadeiras e foi uma das primeiras artistas a apoiá-las. A baiana de acarajé e ex-lavadeira Dona Tereza reforça a importância de todos os artistas e lembra dos momentos que Mariene e Margareth cederam os palcos para elas. “Mariene é uma madrinha para o nosso grupo. Ela e Margareth deram um empurrãozinho muito bom”, explica.

Dona Tereza se juntou à turma por pura diversão e hoje se sente muito feliz por estar celebrando esses 15 anos. “Eu sou muito grata porque nós estamos resgatando uma história da nossa juventude”, conta.

Dona Mariinha, 85, revela que estavam esperando há muito tempo por esse DVD, que fica como uma herança para os netos e bisnetos. “Um sentimento de gratidão, muita gratidão, muito esforço e muita união. Isso que faz a alegria de estarmos juntas”, explica Mariinha.

No repertório do DVD, viabilizado pela Natura Musical e Fazcultura, vão entrar canções autorais e de de compositores de Itapuã, além de uma passagem por canções de Dorival Caymmi. A direção musical e os arranjos são assinados por Amadeu Alves.

Serviço

O quê: Gravação do DVD das Ganhadeiras de Itapuã

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Quando: Quarta, dia 30 de julho, às 20h

Ingresso: R$ 40 | R$ 20

*Com supervisão da editora Ana Cristina Pereira