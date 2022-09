Ganhador da Mega-Sena assassinado não escondia prêmio, diz polícia

Os assassinos sabiam que o ganhador da Mega-Sena Jonas Lucas Alves Dias tinha uma grande quantia em dinheiro. Segundo os agentes da Polícia Civil, ele nunca escondeu o fato de ter se tornado milionário após ganhar o prêmio da loteria. As informações são do UOL.

Jonas ficou milionário após ganhar sozinho um prêmio de R$ 47,1 milhões na Mega-Sena, em 2020. Segundo a polícia, ele foi sequestrado na manhã da última terça-feira (13) após sair para caminhar.

A vítima ficou desaparecida por quase dois dias. Jonas foi achado com sinais de espancamento às margens da Rodovia dos Bandeirantes. Ele chegou a ser socorrido para um hospital próximo, mas morreu com traumatismo cranioencefálico.

Ainda segundo a polícia, não se sabe ao certo onde a vítima foi rendida e nem quantas pessoas estão envolvidas no crime.

"Nesse momento é prematuro dizer algo e todas as linhas de investigação estão em aberto e estão sendo apuradas. Começamos a ouvir os familiares e estamos buscando imagens de câmeras de segurança que possa ajudar nos trabalhos", acrescentou Juliana Ricci, delegada do DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Piracicaba.

Segundo o G1 Campinas, várias tentativas de saque foram feitas durante o período em que Jonas ficou desaparecido - uma delas de R$ 3 milhões.

Cerca de R$ 20 mil foram transferidos da conta de Jonas por transferências bancárias e PIX. Além disso, o cartão de Jonas foi roubado pelos bandidos. Ninguém foi preso até agora.

Desaparecimento

Jonas saiu para caminhar na terça (13) e não foi mais visto. Ele tinha saído de casa só com a carteira e documentos. Sem conseguir contato com ele, a família registrou uma queixa do desaparecimento ainda no final do dia.

Na manhã de quarta, uma ambulância da concessionária que administra a rodovia socorreu Jonas, depois dele ser achado inconsciente nas margens da estrada. Ele foi levado ao Hospital Mário Covas, mas acabou morrendo.