Garota de 14 anos que estava desaparecida é achada morta em SC

Uma adolescente de 14 anos foi achada morta em uma plantação de eucalipto em Passos de Torres, Santa Catarina, no sábado (14). O corpo de Brenda Rocha Carvalho foi achado com marcas de perfurações de faca, de acordo com a polícia.

A estudante saiu de casa na cidade de Maracajá na sexta para ir até a casa de uma manicure o fazer as unhas. Ela foi vista pela última vez por volta das 17h desse dia.

(Foto: Reprodução)

"Ela recebeu uma ligação da avó, para voltar para casa e cuidar do irmão, e depois teria desaparecido. Nós fomos até a residência onde ela teria feito as unhas, conversamos com a mulher que teria feito, confirmou os fatos, e nós percebemos que o ginásio municipal tem câmeras que flagravam a residência. Com isso, nós poderíamos entender toda a ação", contou ao G1 o delegado Lucas da Rosa.

A esperança do delegado acabou sendo infudada. No sábado mesmo, a polícia pediu as imagens das câmeras do Centro Esportivo Municipal Antônio Rocha, que não foram cedidas. Foi pedido para a prefeitura intervir e a prestadora de serviços de videomonitoramento foi acionada, sem sucesso.

"No entanto, a empresa disse que a imagem sumiu. Apagou a imagem. Tem todas as imagens de todos os dias, menos do dia e do horário que a menina passou por lá. Agora a própria empresa diz que vai tentar recuperar", explica.

O corpo de Brenda foi reconhecido por familiares ainda no sábado. Além das perfurações de arma branca, tinha vários machucados no corpo.

Ainda não se sabe se ela foi levada à força ou acabou saindo com alguém que conhecia. Também não há suspeitos pelo crime até o momento.

A prefeitura de Maracajá divulgou nota lamentando o crime. Brenda era aluna do 7º ano da Escola de Educação Básica Municipal Nivaldo Rocha. "Todos os esforços para conforto social e psicológico da família estão sendo encaminhados pelos respectivos departamentos municipais", diz o texto.

O corpo da garota foi sepultado nesta manhã, em Torres (RS).