Gás de cozinha tem preço reduzido em 11% na Bahia

A Acelen, que administra a Refinaria de Mataripe, confirmou redução de 11% no valor do gás de cozinha para as distribuidoras nesta quinta-feira (1º). A redução é válida para o mês de junho, e está em vigor desde o dia 25 de maio.

A redução não implica em uma redução de 11% para os consumidores, uma vez que o valor depende também de distribuidoras e revendedoras de gás. De acordo com o Sindicato Dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (SinRevGás), o valor para os consumidores finais terá diminuição de R$ 5.

A empresa informou que a redução segue critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou, como ocorreu com o GLP, para baixo.

"A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado", diz nota.