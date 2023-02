Gato, simpático e fluente em quatro idiomas: conheça o policial civil que viralizou na web

No sábado de Carnaval, uma postagem da Polícia Civil da Bahia, na página do Governo do Estado, no Instagram, chamou atenção da internet. Ao contrário do que se pode imaginar em pleno reinado de Momo, não se tratava de nenhuma apreensão mirabolante ou uma perseguição cinematográfica, mas a aparição de um agente policial jovem e super simpático, dando dicas de segurança para turistas em inglês, espanhol, francês e português.

Em pouco mais de 11 horas de postagem, a publicação ganhou mais de 10 mil curtidas e viralizou na internet. Para o policial que aparece no vídeo - o investigador Paulo Lima Cruz, 28 anos -, o sucesso da publicação se deve ao fato da surpresa que as pessoas têm ao verem um agente policial demonstrando habilidades outras além daquelas esperadas para o exercício da função.

"Não esperava a repercussão, confesso, mas gostei muito de ter conseguido mostrar que o agente policial é um ser humano com expressões, competências diversas e possibilidades", afirma.

Há apenas dois anos e três meses como membro da Polícia Civil da Bahia, Paulo é bacharel em Direito, ator e um apaixonado por audiovisual. Nascido em Baixa Grande, município localizado na Bacia do Jacuípe (a 252 km de Salvador), o policial diz que possui duas grandes paixões: a carreira diplomática, que o torna tão fluente em idiomas, e a atuação. "Já fiz curtas e webséries, então, quando o convite da Polícia Civil chegou, não titubeei", garante.

Apaixonado pela atuação, Paulo é bacharel em Direito e sonha com a carreira diplomática (Foto: Acervo Pessoal)

Antes de atuar na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Salvador, o policial serviu em Trancoso, no sul da Bahia, e diz que a atuação na Polícia Civil nasceu da necessidade de conciliar os estudos com alguma estabilidade financeira e profissional. Paulo diz que não existe plano para realizar outras produções, mas que reconhece a importância de servir como canal facilitador entre a população e as forças da segurança pública.

Nova polícia

"Uma amiga francesa que morou no Brasil deu a ideia de divulgarmos dicas de segurança para os turistas e a proposta foi acatada dentro dessa nova cultura da Polícia Civil. Gravei tudo rapidamente, no intervalo do plantão", conta.

A delegada titular da Deltur, Camila Albuquerque, reforça que a Polícia Civil, ao designar os profissionais que atuarão na área, prioritariamente, leva em conta que eles sejam fluentes em outros idiomas. "A despeito de nem todo o quadro ser composto por servidores com essa qualificação, cada plantão de investigadores que atende ao público é composto de ao menos um bilíngue, para garantir um atendimento especializado aos turistas que precisem dos nossos serviços", esclarece.

A Deltur tem sede no Pelourinho e plantões de 24 horas todos os dia da semana (Foto: Ascom/Polícia Civil)

Quando questionada sobre a repercussão do vídeo, a titular comemora o fato de que as ações de divulgação nas redes sociais tenham alcançado um grande público e gerado uma repercussão positiva em relação ao trabalho e, em especial, à Deltur. "Esperamos, com isso, dar ciência ao turista sobre os serviços que prestamos, a fim de que ele se sinta acolhido e tenha a melhor experiência possível sobre sua estadia, bem como em relação à segurança pública", completa.

A Deltur funciona com plantão de investigadores 24 horas, todos os dias da semana. De segunda a sexta, o atendimento é realizado das 8h às 18h, com a presença de delegados, escrivães e investigadores. Composta por 44 servidores, a delegacia fica no Largo de São Francisco, Pelourinho.