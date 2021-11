Gerente de loja é achada morta e seminua um dia após sumir em cidade de SP

O corpo de Susana Dias Batista, 47 anos, foi achado no final da tarde de quinta-feira (18), em uma área de matagal às margens da SP-268, em Itapetininga SP). A gerente estava desaparecida desde o dia anterior, com buscas sendo feitas para tentar achá-la.

O irmão foi quem acabou achando o corpo de Susana, durante uma busca de familiares na área. O local é perto de onde dois ciclistas contaram ter visto Susana - foi a última vez que alguém a viu.

"Queríamos ela com vida, mas infelizmente fizeram isso. Maltrataram muito ela e quem fez isso não pode ficar impune", disse ao Uol uma prima de Susana.

O corpo dela tinha vários hematomas no rosto e a gerente usava somente calcinha e sutiã. A causa da morte ainda será averiguada.

Sumiço

Susana foi vista pela última vez por volta das 14h30 de quarta, na picape da empresa da qual era gerente, que vendia máquinas e ferramentas. Desde então, a família fazia apelos e buscas para tentar achá-la.

Ela tinha saído da loja dizendo que iria almoçar em casa. Era comum ela sair com o carro da empresa.

Antes, Susana ainda teria passado em uma empresa de locação de vans no centro da cidade para fazer uma cotação. Ela viajaria com a equipe no dia seguinte.

Câmeras do circuito de segurança de uma loja mostraram um homem andando ao lado do carro dela. Quando Sussana sai da empresa de locação, ele a aborda. Os dois entram juntos no carro, com ele dirigindo.

Cerca de uma hora depois, outra câmera de segurança flagrou a picape passando pelo local. Uma hora depois, o carro retorna - com somente um homem dentro.

O carro foi achado abandonado perto de um hospital da cidade. O homem ainda não foi identificado.