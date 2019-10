Gerônimo volta com os ensaios no Pelourinho

Na próxima terça-feira (15), às 20h, o cantor Gerônimo inicia uma nova temporada de ensaios no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. Ainda no mês de outubro, o cantor realiza um outro ensaio no dia 22.

Em estúdio com sua banda Montserrar, Gerônimo prepara um show com um repertório cheios de novidades para o público, mas sem deixar de fora os grandes sucessos como, Eu sou negão, Jubiabá e É D’Oxum. “Estamos trazendo várias novidades, mas mantendo no repertório todas aquelas músicas mais pedidas pelo público", diz o artista.

Para compor a noite de estreia dos ensaios, Gerônimo convida o cantor Lazzo Matumbi, que vai levar ao palco seus grandes sucessos, Alegria da Cidade, Do jeito que seu nego gosta, Me abraça e me beija, além de outras músicas que são sucesso na voz do cantor baiano.

A outra atração convidada, é a artista baiana Ana Mametto, conhecida por suas seus espetáculos cênico musicais e por suas colaborações com Sérgio Mendes, Carlinhos Brown e com o americano Will I Am. Seu último trabalho foi com a música Matamba, lançada no ano passado.

Serviço

O quê: Ensaio Gerônimo

Onde: Largo Pedro Archanjo (Pelourinho)

Quando: Terça, dia 15 de outubro, às 21h

Ingresso: R$ 30 | R$ 15