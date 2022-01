Gil do Vigor diz que pegou covid ao beijar mulher: 'macho não teria'

O ex-BBB Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, é mais um dos famosos a contrair o vírus covid-19, após as festas de final de ano. O economista revelou a detecção nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (6). Ele culpa o beijo na boca que deu em uma mulher.

Gil tem um quadro o programa Mais Você e, ao anunciar a atração, a apresentadora Ana Maria Braga ainda não sabia que se tratava de covid-19. "Hoje é dia do nosso quadro Tá Lascado. O Gil vai entrar de casa porque está gripado, não está com Covid, eu acho. Tá melhor, né?", perguntou a apresentadora.

Durante programa, Gil acreditava estar gripado (Foto: Reprodução)

"Ana, tu não sabe o que aconteceu, deixa eu te contar? Então, eu não gosto muito de beijar menina, né? Eu gosto de beijar quem? Os vigorosos. Mas uma menina me pediu pra dar um beijo, pra gente dar um beijinho. Aí eu falei: 'Ah, mal não faz, né?'. Aí ela testou positivo pro Covid. Aí que eu falei: 'Tá vendo?' Se fosse um macho não tinha testado'!", brincou o ex-BBB.

"Foi o universo me falando: 'Gil, não beije mulher!'. Senhor, é por isso que eu gosto de beijar menino. Eu fui fazer o teste, mas a bichinha é vigorosa, maravilhosa, [me avisou que] testou positivo. Eu fiquei: 'Ai, por que que eu te beijei, amiga?'", lembrou o ex-BBB.

O apresentador do 'Tá Lascado' disse que fez um teste para a gripe influenza e dois testes de Covid, e que todos deram negativo. Mas que faria um terceiro para confirmar se estava ou não com a doença. Logo depois Gil confirmou em suas redes sociais que de fato está com covid-19.

Oi, minha gente!!! Testei positivo para a COVID-19, mas estou bem e com sintomas leves. Sigo em isolamento e logo logo vou estar 100%. Se cuidem, usem máscara e SE VACINEM! ????

Vacinas salvam e ajudam a reduzir os efeitos do vírus no corpo!!

Amo vcs ???????? pic.twitter.com/th2lpYEBoh — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 6, 2022

"Oi, minha gente!!! Testei positivo para a COVID-19, mas estou bem e com sintomas leves. Sigo em isolamento e logo logo vou estar 100%. Se cuidem, usem máscara e SE VACINEM! ???? Vacinas salvam e ajudam a reduzir os efeitos do vírus no corpo!", escreveu no Twitter.