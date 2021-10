Gil do Vigor é nomeado um dos 100 afrodescentendes mais influentes

O ex-BBB Gil do Vigor foi nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo pelo MIPAD (Most Influential People of African Descent).

A notícia foi divulgada pelo economista nesta terça (5), no Twitter.

Genteeeee, estou muito emocionado. Ganhei um prêmio internacional super respeitado! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo MIPAD (Most Influential People of African Descent). Que honra! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) October 5, 2021 Eu estou chorando mas não é pouco!!! Vcs não sabem como isso é importante e como eu estava precisando disso. VCs não tem noção!!! Essa foi a resposta de Deus para minhas orações. https://t.co/CxZSHW533N — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) October 5, 2021

O economista aproveitou para lembrar quando foi despejado com a família ainda na infância, bem antes de fazer sucesso no reality show da Globo ou ir para os Estados Unidos cursar o PhD.

Em conversa com Ana Maria Braga, Gil contou sobre as dificuldades da vida e que busca inspirar os fãs a tentarem realizar seus sonhos. O economista narrou a vez que ele e a mãe, dona Jacira, teve que sair de uma casa alugada.

"Foi de tanto repetir para mim mesmo que era possível [que] não me fez desistir. Uma vez, o dono da casa, o irmão [da igreja] morava em cima e a gente embaixo, ele cortou a energia e disse que era para a gente sair de casa, fomos jogados no meio da rua. Mainha começou chorar. Vi ela passar tanta coisa e disse que ela não merecia e que um dia daria o mundo todinho para ela", disse.