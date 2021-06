Gilberto Gil e Juliette Freire cantam juntos em live junina

Emocionado, Gilberto Gil voltou aos palcos neste domingo, 13, para uma live junina e recebeu a BBB Juliette Freire. Juntos, eles cantaram Asa Branca, Estrela e Esperando na Janela. "É uma energia tão linda", disse a vencedora do reality show. "É uma maravilha ter você aqui, que cresceu com essas festas", respondeu Gil. "É nossa alma dançando forró", continuou Juliette E Gil, emocionado, disse a si mesmo: "Deixa chorar".

A live de pouco mais de uma hora foi transmitida pela Globoplay, com sinal aberto para não assinantes, e a apresentação, sem plateia, foi no palco da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Na banda que acompanhou Gil estavam seus filhos, ou, como ele disse, "o pessoal lá de casa": Bem, José e Nara. No repertório, músicas de Gil, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e tantos outros compositores.

Gil e Juliette cantaram sucessos como Asa Branca e Esperando na Janela (Foto: Reprodução/Globoplay)

Gilberto Gil abriu a livre cantando Andar com Fé. Seguiu com Mulher de Coronel, Assim, sim, Respeita Januária, O xote das meninas, Eu só quero um xodó, Refazenda, entre outras. Depois de cantar Paraíba, Juliette, paraibana, subiu ao palco. Gil continuou o show, depois da participação da BBB, com Procissão e cantou, ainda, músicas como Madalena, A novidade e Toda menina baiana.

Gil falou pouco durante a apresentação, mas pediu cautela e paciência à população. "Esse ano não tem fogueira de novo, mas algumas pessoas estão se aventurando e fazendo festa. Cuidado. Santo Antônio, São João e São Pedro estão pedindo para a gente aguardar", disse o músico.

Com quase uma hora e meia de live, já nos momentos finais, Juliette voltou ao palco e, com Gil, cantou, mais uma vez Esperando na Janela. "Cuidem-se. Vacinem-se para estarmos aqui no ano que vem", disse ela, ao deixar a apresentação.