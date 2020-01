Ginasta Petrix é primeiro líder do BBB20

O BBB20 já tem o seu primeiro líder: o ginasta Petrix. A prova, que aconteceu na noite dessa quinta-feira (23), consistia em um acúmulo de pontos a partir de balões.

O balão verde eliminava, o vermelho valia um ponto e os amarelos, azuis e roxos serviam como critérios de desempate. Logo após um minuto de prova, o ginasta pegou seis bolas vermelhas e uma azul.

(Foto: Victor Pollak/TV Globo)

Após vencer a prova, ele escolheu quem ficaria no lado Vip da casa. Foram escolhidos Lucas, Chumbo, Rafa, Manu, Gabi, Bianca, Mari, Babu, Guilherme e Felipe. São 1000 estalecas para quem estiver no Vip do Líder e 500 estalecas para quem estiver na Xepa.

Dentro do quarto do líder, ele ainda fez uma dancinha sensual com o roupão. Brincando, ele repetia: 'eu sou o líder, eu sou o líder. Já na área externa, os brothers gritaram: 'tira, tira'.