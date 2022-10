Gisele Bündchen anuncia fim do casamento com Tom Brady: 'Amigavelmente'

A modelo brasileira Gisele Bündchen anunciou o divórcio com Tom Brady, jogador de futebol americano. Os dois estavam casados desde 2009 e têm dois filhos juntos: Benjamin, de 9 anos, e Vivian, de 9.

"Com gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu decidimos amigavelmente assinar o divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, os quais amo com todo meu coração. Vamos continuar criando juntos os dois e dando todo amor, cuidado e atenção que eles merecem tanto", diz nota publicada por Gisele nas redes sociais.

Ela continua dizendo que foi uma decisão difícil e pedindo para que a privacidade da família seja respeitada. "A decisão de terminar nosso casamento não é fácil, mas nos distanciamos e embora seja, é claro, difícil passar por algo assim, eu me sinto abençoada pelo tempo que ficamos juntos e desejo o melhor para Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada nessa fase difícil.

Tom Brady também publicou um comunicado em seu perfil, falando da finalização do divórcio. "Fomos abençoados com crianças lindas e maravilhosas que vão continuar a ser o centro de noso mundo", diz o atleta. "Vamos continuar a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles vão receber o amor e atenção que merecem", acrescenta, dizendo que a decisão foi tomada depois de muita consideração.

Gisele, atualmente com 42 anos, é uma das modelos mais bem pagas do mundo. A mídia dos EUA diz que a crise no relacionamento dos dois começou com a decisão de Brady, que tem 45 anos, de suspender a aposentadoria do futebol americano. Ele anunciou que estava encerrando sua carreira de atleta em fevereiro, mas voltou atrás em março.