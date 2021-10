Globo exibirá série sobrenatural Desalma na semana do Halloween

A primeira temporada da série de drama sobrenatural Desalma, estrelada por Cássia Kis, será exibida nas madrugadas da Globo a partir da próxima segunda-feira (25). O projeto original Globoplay integrará o Corujão Mistério, e irá ao ar após o programa Conversa com Bial. A segunda temporada de Desalma já foi gravada mas a data de estreia no Globoplay ainda não foi definida.

Serão exibidos cinco episódios duplos, e o público poderá acompanhar os mistérios e enigmas da obra criada e escrita por Ana Paula Maia com direção artística de Carlos Manga Jr. A trama começa em 1988, com o desaparecimento de uma jovem, que choca a população de Brígida, uma pequena cidade no Sul do Brasil.

A morte aconteceu na tradicional festa pagã Ivana Kupala, e o evento é banido do calendário desde então. 30 anos depois, a comunicada de colonização ucraniana decide retomar a celebração, e no ano de 2018, uma série de acontecimentos volta a perturbar a pequena cidade e seus habitantes.

Desalma foi lançada em outubro de 2020 e com uma forte pegada sobrenatural, deixou o público de cabelo em pé. O diretor Carlos Manga Jr. diz que a ideia não era mostrar nada que para assustar a audiência: "Uma coisa que nós escolhemos e que eu acredito muito é a direção sugerida. É aquela direção que não mostra, que sugere, que você percebe o antes e percebe o pós, mas você não vê o durante."

Para ele, os efeitos são usados justamente para que nada desnecessário apareça na tela. "Não tem ninguém que atravessa a parede, não tem ninguém que voa", exemplifica. "É muito mais em cima da atmosfera."

A narrativa da série também mistura elementos sobrenaturais com dramas reais, deixando o público por vezes com a pulga atrás da orelha: aquele fato ocorreu mesmo ou faz parte da imaginação (ou dos delírios) dos personagens? A autora Ana Paula Maia, cuja estreia na ficção televisiva é justamente na série, diz que a intenção era justamente essa.

"A série aborda essas nuances dessas possíveis relações, costurado por um elemento sobrenatural que vai tomando forma e de uma maneira crescente e que, em muitos momentos, você não sabe se ele realmente está acontecendo ou se aquilo ali é uma possibilidade, uma possível loucura dos personagens", diz Maia.

A série conta com grandes nomes no elenco como Cassia Kis (Haia Lachovicz), Maria Ribeiro (Giovana Skavronski), Claudia Abreu (Ignes Skavronski Burko) e Susanna Kruger (Mira Skavronski). Além disso, também há atores com características físicas do leste europeu escalados em São Paulo, Santa Catarina, Porto Alegre, Minas Gerais e Rio de Janeiro, entre eles, Anna Melo, Eduardo Borelli, Nathália Falcão, Giovanni de Lorenzi e Nathália Garcia.