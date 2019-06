Gloria Groove e Iza lançam música em parceria

Gloria Groove lançou nesta quinta-feira (13), seu novo single YOYO. A música é em parceria com a cantora Iza e vai te fazer querer sair e dançar acompanhando o clipe que foi lançado junto.

Com um ritmo bem dançante e uma letra de fácil entendimento, YOYO promete ser o novo hit das baladas e festas. O clipe vem acompanhado de muitas cores e as cantoras vieram fazendo papel de duas criminosas fugitivas. O vídeo é uma continuação do outro single da drag, Coisa Boa, onde ela fazia uma presidiária. É possível perceber uma referência ao vídeo de Brisa, música de Iza e ao famoso clipe de Telephone de Beyoncé e Lady Gaga. O clipe recebeu boas críticas dos fãs das cantoras na internet.

Gloria e Iza já estiveram juntas na música Rebola, que está no primeiro álbum de Iza, lançado ano passado.

YOYO está disponível em todas as plataforma digitais.