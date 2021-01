Gloria Maria celebra um ano de alta hospitalar após infecção no pulmão

A apresentadora Gloria Maria celebrou no sábado, 23, um ano de alta hospitalar após ficar quase 20 dias internada devido a uma infecção no pulmão. Ela falou sobre o caso no começo deste mês, somente um ano depois do ocorrido.

"Porque hoje é sábado e graças a Deus estou viva! Um ano atrás estava saindo do hospital depois de mais uma internação! Pouquíssimos apostaram na minha total recuperação! Apesar desse ano assustador, sou só felicidade e gratidão", escreveu em uma publicação no Instagram.

Gloria contou, no último dia 4, que naquele mesmo dia de 2020 foi internada com uma infecção pulmonar.

Ela afirmou que poucas pessoas ficaram sabendo e lutou "como uma guerreira pela vida".

No final de 2019, a jornalista passou por uma cirurgia no cérebro após exames indicarem um tumor. Antes do diagnóstico, ela havia desmaiado em casa e batido com a cabeça numa mesa de vidro.