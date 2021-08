 Gloria Menezes recebe alta hospitalar no dia da morte de Tarcísio Meira

A atriz Glória Menezes teve alta e deixou o Hospital Israelita Albert Einstein no início desta tarde de quinta-feira (12). Após a perda do marido e a melhora de seu estado geral, os médicos decidiram mandá-la para terminar a recuperação em casa. Ela teria deixado o local ao lado do único herdeiro, Tarcísio Filho.

Gloria Menezes foi internada ao lado do marido, Tarcísio Meira, no dia 6 de agosto. Mais cedo, informações do assistente pessoal da atriz deram conta de que ela foi informada que o ator estava intubado com complicações da covid-19.

Mais cedo, o perfil oficial da atriz se pronunciou sobre a perda e fez uma homenagem ao galã, com a seguinte mensagem:

"Tarcísio era um artista completo, se entregava veemente aos personagens que se propunha a incorporar. Um artista nunca morre. Sua obra permanece viva na dramaturgia. Voa, gigante! O céu está em festas! Oremos pela recuperação da nossa amada Gloria."