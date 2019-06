Goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo treina com a Seleção

O goleiro Lucas Arcanjo, da base do Vitória, foi a grande novidade do treino da Seleção Brasileira no Barradão na tarde deste domingo (16). O garoto de 20 anos teve a honra de completar o trio de goleiros com Alisson e Cássio.

Lucas recebeu a chance porque o goleiro Ederson, com dores na panturrilha, não participou do treino. É possível que o arqueiro do Manchester City sequer vá para o banco de reservas da Fonte Nova, nessa terça-feira (18), diante da Venezuela.

O garoto participou de todo o aquecimento de goleiros, comandado por Taffarel – tetracampeão do mundo e agora preparador da Seleção. A imprensa só teve acesso aos 20 primeiros minutos do treino.

Lucas tem apenas uma partida pelo time profissional do Vitória. Foi na derrota por 3x1 para o São Bento, pela quarta rodada da Série B, no próprio Barradão. Ele foi incorporado ao time principal do rubro-negro no início deste ano.