Golpe da encomenda: entenda o esquema criminoso descoberto na Pituba

Um golpe que envolvia roubar dados bancários para fazer encomendas e mais encomendas. Dois homens foram presos em um prédio na Pituba, em Salvador, suspeitos de aplicar golpes de estelionato, nesta segunda-feira (1º). Um deles tinha 18 registros de identidade diferentes com a foto dele. Os dois são do Rio de Janeiro e foram denunciados por testemunhas que ficaram desconfiadas quando perceberam o vai e veem frequente de entregadores no local.

O representante do Comando de Policiamento Regional da Capital Atlântico (CPRCA), major Fernando Leite, contou que os dois homens chegaram em Salvador no dia 24 de outubro, alugaram um flat na Pituba e no mesmo dia as entregas começaram a chegar. Eram aparelhos celulares, notebooks, cafeteiras, aspiradores de pó, relógios e até joias. Todo o material estava embalado, assim como 44 frascos de perfumes importados.

“As entregas eram frequentes, o tempo inteiro chegava encomenda, e isso deixou a população desconfiada. Recebemos uma denúncia anônima por volta das 15h. Reuni uma equipe e fomos ao local. A administração do prédio confirmou o que o denunciante nos disse e subimos para conversar com os dois suspeitos”, contou o major.

Os homens levaram um susto ao abrir a porta e encontrar os militares. Segundo a polícia, um deles evitou dar detalhes, mas o outro confessou o crime. Eles entravam em contato com as vítimas, conseguiam dados pessoais, como número de CPF e senhas, e com essas informações clonavam os cartões de crédito e confeccionam documentos falsos. Dentro do apartamento os policiais encontraram as caixas com as encomendas, 31 cartões clonados, 38 carteiras de identidade falsas, cinco celulares e 43 chips.

Eles têm 32 e 28 anos, foram presos em flagrante, mas não tiveram os nomes divulgados. Duas mulheres também faziam parte do esquema. Elas moravam no apartamento e também são do Rio de Janeiro. “Quando nós chegamos elas tinham saído para fazer compras. Acreditamos que quando elas voltaram e viram a movimentação das viaturas perceberam que tinham sido descobertas e fugiram”, disse o major.

As duas não tiveram os nomes divulgados e ainda estão sendo procuradas. Os policiais encontraram no local o cartão de um motorista por aplicativo que fazia corridas frequentes para os quatro golpistas. A polícia suspeita que ele pode estar envolvido no crime. Um dos homens presos tem registro policial por receptação de produtos roubados. O outro não tem registros.

Os bandidos disseram para os policiais militares que essa foi a primeira vez em que estiveram aplicando golpes na Bahia, mas que já cometeram esse mesmo crime em outros estados do país. Um deles tinha 18 identidades diferentes.

A dupla não contou se havia mais pessoas participando do esquema, mas disse que todos os produtos seriam enviados para o Rio de Janeiro. As mercadorias estavam separadas em lotes com a letra inicial do nome de cada um dos golpista, o que levou a polícia a deduzir que a divisão dos objetos era feita dentro do apartamento. O imóvel era alugado e o proprietário não mora em Salvador.

Os dois homens presos foram encaminhados ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), responsável pela investigação do caso a partir de agora. O major agradeceu a participação da população e pediu que as vítimas dos golpistas procurem a delegacia. Ele reforçou a importância do Disque Denúncia, (71) 3235-0000 ou 181, onde a população pode fazer denúncias de forma anônima, como ferramenta para ajudar a polícia no combate ao crime.