Gosta de decoração? 10 séries nos streamings que valem a pena maratonar

Chegar e sentir bem onde mora. Ali é seu cantinho e pronto. Mais do que nunca se tornou comum ver gente com uma vontade maior de transformar o lar doce lar no melhor lugar do mundo. E por falar em ficar em casa, dá para entender porque as séries de decoração vêm ganhando os corações e um público tão cativo, não só pela forma de entretenimento de um bom reality, mas também pelas inspirações e ideias, seja para quem planeja uma reforma econômica, aquela repaginada ou quer só acompanhar mesmo os altos e baixos do quebra-quebra de paredes, episódio por episódio.

Para o arquiteto e designer de interiores, Fabrício Porto, muito desse interesse vem do movimento ‘faça você mesmo’ e também do ‘faça mais por menos’. “Sem dúvida, entender como se estabelece um conceito de decoração, observar as casas tomando forma através de suas escolhas, junto com a entrega do projeto finalizado é o grande barato desse gênero”, afirma.

Outro motivo, como destaca a arquiteta Daniela Alencar está na identificação com os projetos. “O publico passa a admirar a importância de um espaço não somente bonito, mas funcional onde tudo conversa para melhorar o dia-a-dia de quem mora ali. Imagina, inclusive, como isso seria na sua própria casa”. E haja série para maratonar. Conversamos com mais arquitetos e designers de interiores sobre os títulos que estão entre os seus preferidos nos canais mais populares de streaming e destacamos aqui, 10 sugestões que valem a pena assistir. Uma das escolhas que foi unanimidade entre os mais fissurados, a gente já adianta por aqui: é o reality Da Decoração ao Makeover (Dream Home Makeover), na Netflix, que lançou no final do último mês a sua terceira temporada.

Na série, a dupla Syd e Shea McGee, à frente do estúdio americano de design de interiores Studio McGee, entrega ambientes que trazem conforto, eficiência e soluções que cabem no bolso, sem deixar de mostrar também o dia a do casal com as filhas Wren, Ivy e Margot. Bom, agora é só preparar a pipoca, dar play e aproveitar o sofá.





1.Da Decoração ao Makeover/ Netflix (3 temporadas)

O reality mostra ambientes sendo reformados e traz também as sensações dos moradores diante das etapas da reforma. A recomendação é da arquiteta e designer de interiores, Daniela Alencar (@danielaalencar_arquitetura). “A série tem feito tanto sucesso que já está na terceira temporada. Ao consumir esses conteúdos, as pessoas se tornam mais exigentes e conseguem identificar melhor seus próprios estilos”.

*

2. Reforme na baixa, fature na alta / Netflix (1 temporada)

Essa é uma das séries que a arquiteta do Studio Patauá (@studiopataua), Ana Paula Rocha mais gosta: “Os realities ajudam com propostas diferentes, aguçando a criatividade das pessoas, tipo: será que isso funciona em minha casa?! O que mais gosto nessa série é que tem vários modelos de casa, como barcos, casas de praia e chalés reformados para se tornar AirBnB. Têm muitas coisas bacanas e ainda ideias de investimentos imobiliários”.

*

3. As Casas Mais Extraordinárias do Mundo/ Netflix (2 temporadas)

Essa é a série ideal para quem quer se surpreender com o conceito de casas diferentes. A indicação é da designer de interiores, Jéssica Mendes (@superdecoracao). “As Casas Mais Extraordinárias do Mundo é uma série que mostra, por exemplo, desde as camas mais bonitas e até as mais esquisitas, sempre explicando o porquê daquela tomada de decisão de decoração e acabamento”.

*

4. Irmãos à obra/ Discovery+ (16 temporadas)

Uma das séries mais conhecidas não podia ficar de fora dessa lista, afinal, é muito difícil assistir Irmãos à Obra e não querer que sua casa seja reformada pelos gêmeos Drew e Jonathan Scott, como pontua a arquiteta Ana Paula Rocha. A série foi uma das primeiras a transformar a obra de uma casa em entretenimento. “Um é arquiteto e outro, corretor. A dupla procura um imóvel antigo e o arquiteto faz as reformas necessárias”.

*

5. Casa Brasileira/ GloboPlay (9 temporadas)

A série documental aborda a diversidade de formas de morar do brasileiro, a partir do olhar de grandes nomes da arquitetura nacional, como explica o arquiteto e designer de interiores, Fabricio Porto (@fabricioportoarquiteto). “Ela apresenta processos criativos, projetos inovadores, inspirações, e abre a porta das casas de algumas personalidades famosas, mostrando seus espaços e suas paixões”.

*

6. Movimento Tiny House/ Netflix (2 temporadas)

O apresentador John Weisbarth e o especialista Zack Giffin rodam os Estados Unidos dando conselhos a famílias que precisam trocar uma casa grande por um espaço menor. A série é uma das preferidas da designer de interiores, Jéssica Mendes: “Eu amo Movimento Tiny House porque mostra como é possível viver em espaços pequenos, muitas vezes até minúsculos e pensar tudo isso com sustentabilidade”.

*

7. Abstract: The Art of Design/ Netflix (2 temporadas)

Essa é mais uma sugestão da arquiteta Daniela Alencar. A série documental que mostra o processo de criação dos designers mais inovadores do mundo foi indicada ao Emmy de Direção de Arte e Design Gráfico. “Abstract aposta nas impressões sobre como pensam os designers em diferentes áreas e como isso impacta nas nossas vidas”, ressalta.

*

8. Magos da decoração / Netflix (1 temporada)

Já o arquiteto e designer de interiores Rodolfo Boaventura (@arq.rodlfoboaventura) destaca mais uma série ‘famosinha’ do Netflix. Aspirantes a designer de tem a missão de transformar um espaço qualquer em um ambiente incrível. “A competição tem como objetivo conquistar um contrato com um dos principais hotéis de Londres. A série oferece algo que amamos, que é a mistura decoração com a convivência entre os participantes”.

*

9. Do velho ao novo/ Discovery+ (5 temporadas)

O casal Chip e Joanna Gaines transforma casas que danificadas no lar doce lar dos sonhos. Do Velho ao Novo é mais uma série que vale a maratona, segundo a arquiteta Jamily Cardoso (@jamilycardosoarquitetura). “A série começa quando o casal escolhe uma casa extremamente degradada, mas que com uma grande reforma consegue transformar ela inteira por eles. As dicas trazem inspirações fantásticas”.

*

10. Ame-a ou Deixe-a/ Discovery+ (5 temporadas)

Outra série que o arquiteto Rodolfo Boaventura faz de questão de recomendar. “O programa se baseia neste dilema: continuar na casa recém-reformada ou vendê-la? Enquanto Jillian, tenta fazer uma reforma capaz de reconquistar o amor dos donos, Todd procura novas propriedades que os farão esquecer o que ficou para trás. O melhor é observar as dicas com essa proposta de fazer mais gastando menos”.