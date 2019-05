Governo Bolsonaro anuncia R$ 4 bilhões para o BNB aplicar no Nordeste

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, confirmou repasse para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) – sob comando do Banco do Nordeste (BNB) – de R$ 4 bilhões. Deste valor, R$ 3 bilhões iriam para a infraestrutura e R$ 1 bilhão enviado ao microcrédito rural.

Conforme o ministro, os recursos vêm de reembolsos de financiamentos do Banco. O anúncio ocorreu em Recife, onde Bolsonaro cumpre agenda. Ele ressaltou ainda a eficiência da empresa administrativa da instituição.

Também na cidade, o presidente do BNB, Romildo Rolim, ressaltou que o banco de fomento cumpriu toda a programação orçamentária do Fundo Constitucional. “Aplicações no agronegócio, indústria, comércio, serviços e infraestrutura, em todos os portes”, destacou por meio da assessoria.

A investida do governo Bolsonaro busca, também, mobilizar o apoio dos governadores da Região. O Nordeste dá os maiores índices de rejeição ao presidente. As bancadas federais nordestinas também resistem à proposta de reforma da Previdência apresentada pelo Planalto.

Ele voltou o foco para a região também no 100º dia de gestão, completados no dia 11 de abril. Na ocasião, em meio a conjunto de medidas, anunciou o pagamento do 13º do Bolsa Família.