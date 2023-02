Governo da Bahia investe em infraestrutura e aquisição de novos veículos para o Detran

O Governo do Estado da Bahia entregou na tarde dessa terça-feira (28), na sede do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) em Salvador, 27 novas viaturas para atendimento das Ciretrans (Circunscrições Regionais de Tânsito). As viaturas foram entregues pelo governador Jerônimo Rodrigues, e o secretário de Administração, Edelvino Góes, ao diretor-geral do departamento, Rodrigo Pimentel.

Ao todo, são 62 novas viaturas. Parte desse quantitativo já foi entregue. Além disso, serão investidos mais R$ 500 mil na implantação de sinalização vertical e horizontal de trânsito em municípios baianos. Durante a entrega, o governador Jerônimo Rodrigues enfatizou o trabalho do Detran para um trânsito mais seguro.

“Quando falamos em modernizar um órgão envolve vários fatores. A parte administrativa, estrutural, a qualificação de servidores e o cuidado e atendimento com o cidadão. O Detran vem passando por essa reestruturação. Nos próximos meses, o departamento passará a atender em nova sede, estamos entregando hoje 27 veículos, de um total de mais de 60. Também a modernização dos serviços vem somar para que possamos ter um trânsito cada vez mais seguro na Bahia”, enfatizou.

Com esses veículos, cerca de 50 municípios serão beneficiados. O objetivo é proporcionar melhores condições de trabalho e segurança nas atividades diárias das unidades e nas regiões circunvizinhas. Para o diretor-geral do departamento, Rodrigo Pimentel, “as viaturas são muito importantes para o atendimento em todo o estado. A maioria dos veículos será destinada ao interior, através das Ciretrans. Agradeço ao governador por todo o investimento no nosso órgão e, consequentemente, na melhoria dos serviços prestados”, finalizou.

Os veículos, além da sede, serão distribuídos para as respectivas cidades: Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Barreiras, Itabuna, Jequié, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Eunápolis, Ilhéus, Senhor do Bomfim, Luís Eduardo Magalhães, Conceição do Coité, Irecê, Jacobina, Alagoinhas, Brumado, Caetité, Itaberaba, Seabra, Itapetinga, Santo Antônio de Jesus, Valença.

Infraestrutura

O governador Jerônimo Rodrigues autorizou, nesta segunda-feira (27), a implantação da sinalização vertical e horizontal de trânsito na sede do município de Serrolândia. Serão aplicados R$ 535.629,39 pelo Departamento Estadual de Trânsito e Secretaria de Administração para instalação de placas de sinalização em 1.057 postes e 33 semipórticos, dentre placas de advertência, indicativas, educativas e de serviço, além de pinturas asfálticas e prismas de concreto.

Também serão beneficiadas as cidades de Baixa Grande, Capim Grosso, Ipirá, Várzea da Roça, Várzea do Poço, Ibirapitanga e Ibirataia.