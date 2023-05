Governo da Bahia lança edital para apoiar prefeituras nas festas juninas

O Governo da Bahia abriu inscrições de seleção pública para os municípios que desejam auxílio na realização das festas juninas deste ano. O objetivo é escolher cidades que serão contempladas com a celebração de convênios de cooperação técnica e financeira, com objetivo de viabilizar a realização de festas juninas no período de 1 de junho a 2 de julho de 2023.

Serão aceitas somente inscrições feitas de modo presencial e mediante apresentação de todos os documentos requisitados até o dia 31 de maio. Ao serão investidos R$ 18 milhões, que serão divididos em três categorias.

Para o grupo A até 150 mil reais por município, grupo B até 120 mil reais e grupo C até 80 mil. A variação de valores ocorrerá de acordo com os pesos atribuídos em cada grupo e ao cumprimento das premissas básicas indicadas no edital. Entre os critérios estão geração de fluxo turístico, presença digital do evento, integração da economia local ou regional com a atividade turística e preservação da identidade cultural local.

As cidades interessadas devem baixar os anexos no site da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) e se inscrever presencialmente no protocolo central da superintendência (3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV, andar térreo, Centro Administrativo da Bahia – CAB) das 8h30 às 12h00 e 13h30 às 18h.