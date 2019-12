Governo encaminha privatização de Jericoacoara, Iguaçu e Lençóis Maranhenses

Três pontos turísticos foram qualificados pelo governo federal para fazerem parte do Programa de Parcerias de Investimento (PPI). O decreto que autorizao estudo de viabilidade de privatização dos espaços foi publicado nesta terça-feira (3).

Os locais são o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará e o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, onde ficam as Cataratas.

De acordo com o decreto, as unidades estão qualificadas "para fins de concessão da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, com previsão do custeio de ações de apoio à conservação".

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderá ser contratado para elaborar os estudos necessários às concessões e para apoiar as atividades de supervisão dos serviços técnicos e de revisão de produtos contratados.