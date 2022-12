Governo instala comitê de crise para atender vítimas das chuvas na Bahia

O governo baiano instalou nesta segunda-feira (5) o Comitê de Crise - Operação Chuva, que deve atender às demandas causadas pelas fortes chuvas no estado. O comitê reúne representantes de diversos órgãos do Estado, com comunicação direta com os 417 municípios baianos.

Também nesta segunda-feira, o secretário da Casa Civil, Carlos Mello, se reuniu com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Adson Marchesine, e com o superintendente de Defesa Civil da Bahia, coronel Miguel Filho, para definir detalhes logísticos da operação.

Até agora, 17 dos 19 pontos de interrupção de tráfego nas rodovias baianas por conta da chuva já foram desbloqueados pela Secretaria Estadual de Infraestrutura, que está no comitê.

Segundo o coronel Miguel Filho, até o momento, 17 municípios já decretaram situação de emergência. “Temos 52 municípios que foram atingidos. Se a gente for ver a população afetada, foram mais de 65 mil pessoas”, lembra.

Ainda fazem parte do comitê as secretarias de Infraestrutura de Transporte, Energia e Comunicação (Seinfra), da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), da Administração (Saeb), de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), de Segurança Pública (SSP), da Saúde (Sesab) e a Casa Civil. Participam, ainda, a Polícia Militar, inclusive a Casa Militar do Governador, o Corpo de Bombeiros Militar, Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento do Estado (Cerb) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Corpo de Bombeiros

Outro destaque da operação é a montagem de postos avançados do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. O comandante-geral dos Bombeiros, coronel Adson Marchesini, informa que foram montados cinco postos de comando, em Ilhéus, Barreiras, Jequié, Itabuna e em Teixeira de Freitas.

“Caso venha a ocorrer a necessidade de outro município, montaremos outro. São comandos de pronta resposta, imediata, à enchente, independente das nossas unidades operacionais no interior. Assim, o Corpo de Bombeiros se reforçou para estar pronto. Essa operação foi iniciada desde a semana passada e estaremos prontos para que, caso ocorram incidentes, o Corpo de Bombeiros esteja pronto para dar uma resposta rápida e evitar a morte dos baianos", diz.

Infraestrutura

O superintendente de Infraestrutura e Transporte da Bahia, Saulo Pontes, explicou que, desde o dia 26 de novembro, já houve 19 pontos de rodovias estaduais interrompidos no Estado, sendo que quatro foram pontes. “Hoje, praticamente, só estamos com dois pontos interrompidos, em 17 já foi liberado o tráfego, de forma imediata", afirmou.

Segundo ele, os dois pontos que faltam, localizados no extremo-sul, na BA 126, na altura dos distritos de Itabrasil, Bisogue e Boqueirão, devem ser desinterditados ainda hoje, e a BA-690, que liga Vereda à BA-284, no distrito de Pirajá, próximo a Itamaraju.

Saúde

A servidora da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, Imeide Pinheiro dos Santos, está acompanhando os trabalhos no Centro de Integração. Ela informa que as principais doenças registradas em casos de enchente são leptospirose, hepatite A, doenças diarreicas, entre outras.

"A Saúde já está totalmente articulada para identificar a necessidade de insumos, medicamentos, necessidade de solicitação de kits de medicamentos, através desse programa de populações expostas. Atualmente, para Prado, já foi liberado um kit de medicamentos que cobrem 500 pessoas por um período de três meses, e temos três municípios que estão em processo de solicitação, Itambé, Dário Meira e Ipiaú", afirma.