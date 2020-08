Governo planeja novas parcelas do auxílio emergencial até o fim do ano

Vendo os impactos positivos do auxílio emergencial na economia e na popularidade do presidente Jair Bolsonaro, o governo federal já está discutindo a possibilidade de estender o auxílio emergencial até o fim do ano.

Entretanto, segundo o blog da jornalista Ana Flor, no G1, para evitar um rombo ainda maior nas contas públicas de 2020, a ideia do governo é negociar com o Congresso um valor menor, entre R$ 200 e R$ 300. Mas, para modificar o repasse, é preciso aval dos parlamentares.

Na semana passada, economistas do mercado financeiro viam nas viagens de Bolsonaro um sinal de que não haveria clima para encerrar o auxilio emergencial.

Já para reduzir os valores, a equipe econômica argumenta que já há sinais de retomada para muitos setores.