Governo suspende nomeações dos presidentes da Fundação Palmares e Iphan

O governo suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Nascimento de Camargo da Fundação Palmares, e tornou sem efeito a nomeação de Luciana Rocha Feres para a presidência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Decisões foram publicadas no Diário Oficial nessa quarta-feira (11).

A nomeação de Sérgio estava suspensa desde o último dia 4, por determinação da Justiça Federal do Ceará, mas o governo havia recorrido da decisão. Ele teve falas polêmicas, como que o Dia da Consciência Negra precisava acabar.

Para Camargo, a data foi criada pela esquerda para "propagar o vitimismo". "Claro que tem que acabar o Dia da Consciência Negra, que é uma data da qual a esquerda se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Isso não é uma data do negro brasileiro. Isso é uma data de minorias empoderadas pela esquerda, que propagam o ódio, ressentimento e a divisão racial", afirmou.

Ele é militante conhecido entre os bolsonaristas, famoso por negar que existe racismo no Brasil. Ele também defende o fim do movimento negro no país.

Nas redes sociais, ele tem uma postura de gerar polêmicas, atacando personalidades negras e militantes conhecidos.

Camargo já falou que a escravidão foi benéfica aos negros, já que, diz, eles estão melhores no Brasil do que estariam na África.