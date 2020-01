Gratuito: Pedro Pondé, Vivendo do Ócio e Nação Zumbi no Parque Costa Azul

Três dias de festa gratuita com shows de importantes artistas da cena alternativa em um dos principais parques da cidade. Essa é a proposta da primeira edição do STU Festival em Salvador, que chega neste fim de semana a Salvador. Até domingo, passam pelo palco do evento importantes nomes da cena musical alternativa da Bahia e do Brasil.

Hoje, a programação conta com shows de Pedro Pondé e Vivendo do Ócio. Já o sábado a programação musical tem Família Tríplice, Zuhri e Nação Zumbi. E no último dia Salva’Rima (Duelo de Mc’s), Flor da Tailândia e Ministereo Público Sistema de Som, que convida BNegão. Nos três dias, o agito começa às 15h e segue até as 22h.

Pedro Pondé se apresenta nesta sexta (Foto: Divulgação)

De acordo com a organização, o festival tem o propósito de estimular a cultura urbana da Bahia. Algo que o Ministereo Público vem fazendo há quinze anos. "Tocar na rua sempre foi nossa prioridade e fazer parte de festivais como o STU, festas de largo como o 2 de fevereiro, é o que nos alimenta a alma. Nos sentimos preenchidos por poder tocar abertamente para o público sem cobrar entrada, e ver que está todo mundo curtido, desde o catador de lata ao broder que saiu de Stella Maris, Vilas do Atlântico, para ver nosso show", comenta DJ Pureza, um dos integrantes do grupo ao lado de Dj Raiz e Regivan Santa Barbara.

"A rua é sempre a prioridade para gente tocar, para a gente se expressar, para gente mostrar esse movimento que existe no mundo inteiro e com grande força" - DJ Pureza

Para quem não conhece o som deles, Pureza explica: "Não somos uma banda propriamente dita, porque não utilizamos instrumentos musicais. Somos formados por dois DJs e um técnico de som, o dubmaster, que é o cara responsável pelos efeitos, frequências e sirenes", detalha.

No show, o Ministereo Público convida o cantor BNegão, "parceiro e amigo de milhares de anos". "Estamos preparando um grande show, um repertório efervescente, dançante. O BNegão vai estar com a gente fazendo a vibe incrível de sempre. Vai ser um lindo show", finaliza Pureza.

(Foto: Divulgação)

Quem também está cheio de expectativas para a apresentação é Jorge Du Peixe, vocalista da Nação Zumbi. "O convite foi uma honra não só por ser Salvador, em pleno Verão, e por ser gratuito, mas por ser um festival com essa dimensão, que oferece uma infraestrutura bacana para os artistas, e também para o público. O país está passando por uma crise na cultura, e festivais são resistência", avalia Du Peixe.

Na programação, o público presente poderá vivenciar as mais diversas manifestações artísticas. O evento também contará com opções gastronômicas com diferentes foodtrucks. As atividades são voltadas para todas as idades.

Programação

Sexta (17/01)

- Pedro Pondé

- Vivendo do Ócio

Sábado (18/01)

- Família Tríplice

- Zuhri

- Nação Zumbi

Domingo (19/01)

- Salva’Rima - Duelo de Mc’s

- Flor da Tailândia

- Ministereo Público Sistema de Som convida BNegão

Serviço

STU Festival

Data: 17 a 19 de janeiro (sexta feira até domingo)

Horário: 15h às 22h

Local: Parque Costa Azul

Rua Adelaide Fernandes da Costa, Salvador

Aberto ao Público