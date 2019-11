Gratuito, Salvador Hip Hop acontece neste domingo (1°) no Comércio

Shows de rap, discotecagem com DJ's, grafite e dança de rua são os elementos da cultura hip hop que integram a programação da 3° Edição do Salvador Hip Hop. O evento é realizado pela prefeitura, através da Saltur, em parceria com a Freedom Soul. O evento gratuito será realizado domingo (1°), a partir das 13h, e integra a programação do programa #VemProCentro.

As ações ocorrem na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, e será voltada para a celebração da cultura hip hop na cidade, tendo como protagonistas artistas locais em apresentações gratuitas. Nomes como Nova Era, Mr.Armeng, Cronista do Morro, Fashion Piva, Visioonarias, Underismo, Makonnen Tafari, DJ DMT, DJ Leandro e DJ Tau, farão parte da programação musical que também terá Batalha de Mc's com premiação para os três primeiros colocados. A programação também conta com grafite de Ananda Santana e Ramsestencil , bem como uma Battle Crew entre quatro grupos de dança de rua soteropolitana U.A.S., B.D.E, Soul,Tá! e C.W.

Batalha de MCS (Divulgação) Mr. Armeng (Divulgação)

Batalha de MCS (Divulgação) Mr. Armeng (Divulgação)

De acordo com o presidente da presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o evento que faz parte.do calendário oficial da cidade é sempre um sucesso e esse ano não será diferente. "Temos grupos atuantes e talentosos no Hip Hop aqui em Salvador e não podemos deixar de dar destaque a eles. Além disso, o conceito do movimento Hip Hop deve ser valorizado por si só. Em todos os lugares do mundo ele se tornou um importante agente de transformação e resgate dos jovens, levando conhecimento e cultura seja na rua ou nas escolas. Um agente de transformação e cultura. Vai ser especial levar essa arte para o Comércio", destaca o gestor.

Programação completa

13:00 - Grafite com Ramsestencil e Ananda Santana

13:00 ás 14:00 - DJ DMT

14:00 às 15:00 - Break Dance

15:00 às 15:30 - DJ Tau

15:30 às 16:30 - Batalha de Mc's

16:30 às 17:00 - Fashion Piva

17:00 às 17:30 - Cronista do Morro

17:30 às 18:00 - Visioonarias

18:00 às 18:30 - Makonnen Tafari

18:30 as 19:20 - Mr. Armeng

19:20 às 20:10 - Nova Era

20:10 às 21:00 - Underismo