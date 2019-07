Grávida, Fernanda Lima medita com monja em viagem ao Japão

Grávida de seis meses, a modelo e apresentadora Fernanda Lima fez uma viagem para o Japão. Ela vai gravar um programa especial para o GNT, batizado de "Caminho Zen".

A apresentadora está esperando uma menina , do seu casamento com Rodrigo Hilbert. Os dois já são pais dos gêmeos João e Francisco, hoje com 11 anos.

Fernanda compartilhou fotos mostrando bastidores do começo da gravação. Em uma delas, ela aparece ao lado da Monja Coen meditando. "Serão 5 episódios, divididos em temas: O Despertar, Mente e Paz, O Tempo, Desapego e Transformação", escreveu na legenda.

Fernanda também pratica ioga. Mesmo com barrigão de grávida, ela mostrou sua elasticidade fazendo ioga em outro post recente.