Grazi Massafera e Antônio Fagundes vivem amizade improvável em Bom Sucesso

O poder da amizade capaz de transformar vidas será o fio condutor da nova novela das 7, Bom Sucesso, que estreia no dia 29 de julho, na TV Globo. Com uma mensagem de perseverança, fé e garra, a trama apresenta a história da costureira Paloma (Grazi Massafera) e de Alberto (Antonio Fagundes), dono de uma editora de livros, que no momento passa por uma crise financeira e enfrenta uma doença terminal. Amargo e ranzinza, ele tem muitas questões familiares mal resolvidas, já que dedicou muito da sua trajetória ao universo literário e deu quase nenhuma atenção para os filhos.



Já Paloma, mulher de vida simples e moradora do bairro Bonsucesso, engravidou na adolescência e viu seu sonho pela literatura e de estudar Letras na faculdade ir por água abaixo. A relação de Paloma com a leitura é tão forte que ela batiza os filhos com nomes de clássicos personagens literários: Alice (Bruna Inocencio), Gabriela (Giovanna Coimbra) e Peter (João Bravo).



O destino se encarrega do encontro de Paloma e Alberto quando o exame de saúde deles é trocado. Ela acha que tem seis meses de vida e ele acredita que está curado. Quando o diagnóstico real vem à tona, Paloma decide ir atrás de quem está com os dias contados.



É aí que uma linda e intensa relação começa, estreitada pelo amor à literatura. Paloma e Alberto passam a conviver diariamente e vão construir uma amizade que vai trazer novas experiências, valores e perspectivas para cada um dos dois.