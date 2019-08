Grêmio recebe Athletico-PR de olho na final da Copa do Brasil

Um encontro na fase final da Copa do Brasil já é comum entre Grêmio e Athletico-PR. Nos últimos três anos, se encararam duas vezes - nas oitavas de 2016 e nas quartas de 2017, ambas vencidas pelo tricolor. Nesta quarta-feira (14), medem forças mais uma vez na competição, pelo jogo de ida da semifinal. A partida, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, começa às 21h30 e terá transmissão da Globo.

Os donos da casa, aliás, estão de olho na vantagem para empatar com o Cruzeiro em número de títulos. A Raposa é a maior vencedora do torneio - foi campeã seis vezes, contra cinco do Grêmio -, mas perdeu o primeiro jogo da outra semifinal, em casa, para o Internacional, por 1x0, na última quarta-feira (7).

Com todos os titulares à disposição do técnico Renato Gaúcho, o anfitrião tem apenas uma dúvida: no ataque. A tendência é que André seja o titular, mas, inconstante, vê Diego Tardelli também surgir como opção. A ideia é que o camisa 90 ajude Alisson e Everton a finalizarem no gol adversário.

“[André] participa de uma maneira que não é fazendo gol e nos ajuda. Sabe a importância que tem para o grupo. E conversamos com ele muitas vezes. Até pelo estilo nosso de jogar pelas beiradas, Everton finaliza mais, Alisson também”, comentou o capitão do time, Maicon.

A provável escalação será com Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André (Tardelli).

Visitantes

O Athletico-PR, por outro lado, quer fazer o que o arquirrival do Grêmio, o Inter, fez: garantir o triunfo fora. E, de quebra, acabar com a sequência de eliminações que sofreu do tricolor gaúcho na Copa do Brasil e seguir a busca pelo primeiro título no torneio.

Para o duelo, vai confiante. Principalmente após ter faturado a taça do torneio J. League/Conmebol na semana passada, quando fez 4x0 no Shonan Bellmare, no Japão. “Tenho muita expectativa neste ano, nesta Copa. Estamos a poucas partidas de jogar uma final e de poder conquistar a Copa do Brasil”, afirmou Marco Ruben.

O centroavante, aliás, sabe bem o que é eliminar o Grêmio em um mata-mata. Em 2016, pela Copa Libertadores, marcou três gols e ajudou o Rosario Central a avançar às quartas - uma das vezes em que balançou a rede rival foi na própria Arena, em uma vitória por 1x0. “Me lembro, foi uma grande eliminatória. Tomara que eu possa repetir isso. Se não conseguir, vou me esforçar ao máximo”.

O Athletico-PR deve ter em campo Santos; Jonathan, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Nikão (Bruno Nazário); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben.