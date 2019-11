Grupo de pesquisa que debate educação e comunicação comemora 25 anos

O grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC), ligado ao Programa de Pós Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Ufba (Faced/Ufba), celebra 25 anos nos próximos dias. Pensando nisso, acontece na Faced um conjunto de atividades para debater o momento contemporâneo a partir da relação entre a educação, a comunicação e as tecnologias. A programação, que inclui debates, oficinas e exibição de filmes, começa na próxima sexta-feira (22).

O grupo nasceu em 1994, com o retorno do professor Nelson Pretto à Ufba, logo após concluir seu doutorado na Escola de Comunicação e Artes/USP. Na época, o GEC de pesquisa foi criado para estudar a relação da educação com a comunicação. Ao longo desses anos, mais de cem dissertações e teses foram orientadas, de profissionais que já ocupam diversos postos no campo da educação em diversos espaços do Brasil.

Confira abaixo a programação completa da comemoração.

Programação em comemoração aos 25 anos do GEC

22/11/19 (Sexta-feira)

08:30-12:00

Oficina Zotero em cena: lendo e escrevendo na rede

Local: Sala do GEC – FACED 4º andar

Oficineira: Beatriz Oliveira de Almeida

27/11/19 (Quarta-feira)

10:00 – 19:00

Oficina Monta e Desmonta: Pegada Hacker para iniciantes

Oficineiros: Fernando Paiva, Carla Aragão, Gabriela Nunes e Jéssica Barbosa

Rodas de conversa com: Nelson Pretto, Maria Helena Bonilla, Karina Menezes

10:00 – 20:00

Radialize! Transmissão ao vivo da Rádio Faced Web combate-papos e entrevistas sobre temas atuais e relevantes sobre comunicação, tecnologia e sociedade além de muita música livre na WEB e no pátio externo da FACED UFBA. Disponível em radio.faced.ufba.br

12:30 – 13:30

Mostra de vídeos

Local: Pátio Térreo Faced/UFBA

Mostra aberta de vídeos produzidos no âmbitos dos projetos:

· Memória da Educação na Bahia Polêmicas Contemporâneas

· Tabuleiro Digital: tensões e dinâmicas

· Pesquisas e pesquisadores do GEC

· entre outros

18:30- 19:30

Mostra de vídeos

Local: Pátio Térreo Faced/UFBA

Mostra aberta de vídeos produzidos no âmbitos dos projetos:

· Memória da Educação na Bahia

· Polêmicas Contemporâneas

· Tabuleiro Digital: dinâmicas e tensões

· Pesquisas e pesquisadores do GEC

· Crianças na Faced – aula inaugural de 1997

· entre outros

28/11/19 (Quinta-feira)

15:00 – 17:00

Uma história em ebulição: 25 anos do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC)[Apresentação da linha do tempo da história e das produções de pesquisas e ações de ensino e extensão do GEC]

Local: Faced

Participantes:

Nelson Pretto

Maria Helena Silveira Bonilla

Edvaldo Couto

Salete Noro

Verónica Ficoseco

Karina Menezes

17:30 – 20:00

Viagem em rede: o GEC se espalhou

[Interação via web com ex integrantes do grupo de pesquisa]

Via web: Aline Zorzi Schultheis de Freitas (Manaus/AM), Victoria Farias dos Santos (Salvador), Euler Santana (), Edmilson Brandão (Passo Fundo/RS), Quesia Silva (); Raquel Souza Zaidan Nassri (Itabuna/BA), Gabriel Cevallo Martinez (Equador), Rita Virginia Argollo (Ilhéus/BA), entre outros.

Presenciais: Taís Rocha Ribeiro, Alessandra Assis, Marildes Caldeira de Oliveira; Michele Albuquerque, Ugo B. Mello

29/11/19 (Sexta-feira)

09:00 - 12:00

Memória da Internet na Bahia

[Lançamento do projeto: www.memoriainternetbahia.ufba.br]

Local: Faced//UFBA

Mesa Redonda

Nelson Pretto (ex-assessor do Reitor Felippe Serpa/UFBA, ex-Prof Instituto de Física e PPGEdu, professor titular da FACEDUFBA)

Nice Americano da Costa Costa Pinto (ex-Pró Reitora de Planejamento da UFBA, professora aposentada da UFRJ)

Luiz Cláudio Mendonça (CPD/UFBA, atual Superintendente da STI/UFBA)

Claudete Alves (CPD UFBA, coordenadora da REMESA e de projetos especial da STI/UFBA)

João de Deus (ex Diretor de Operações da Telebahia)

Cleilza Andrade (ex diretora CADCT/SEPLANTEC e primeira diretora da FAPESB/Governo da Bahia)

06/12/19 (Sexta-feira)

14:00 – 17:00

Oficina de desenho vetorial livre (Inkscape)

Oficineiros: Yasmin Batista, Uriel Castellanos, Yaimar Montoya

Local: Faced/UFBA

10/12/19 (Terça-feira)

10:00 – 12:00

Roda de conversa sobre pesquisa em tecnologias digitais e educações

Local: FACED/UFBA

Coordenação: Karina Menezes, UFBA

Edmea Santos, UFRRJ

Monica Fantin, UFSC (via web)

Luis Paulo Mercado, UFAL

Edvaldo Couto, UFBA

14:00

Defesa da Tese “A constituição da agenda de pesquisa de um grupo de pesquisadores, integrantes do GEC/UFBA, na área de educação e tecnologias”

Maria Helena Silveira Bonilla [banca para progressão para professora Titular da Faculdade de Educação da UFBA]

Local: FACED/UFBA

Banca:

Nelson Pretto - professor titular UFBA ( Presidente)

Augusto Cesar Leiro - professor titular UNEB

Edmea Santos - professor titular UFRRJ

Gilka Girardello - professor titular UFSC

Luis Paulo Mercado - professor titular UFAL

12/12/19 (Quinta-feira)

CAPES – Brasília/DF

Entrega do Premio Capes de Teses 2019

Vencedora na área de educação: Karina Menezes (PPGE/FACED/UFBA)

Orientador: Nelson Pretto

Mais informações em www.gec.faced.ufba.br