Grupo é preso por aplicar golpe do pix falso em motel, restaurante e comércios no Ceará

Cinco pessoas suspeitas de estelionato contra estabelecimentos comerciais no município de Icó, no Ceará, foram presas na tarde desse domingo (23). De acordo com informações policiais, o grupo simulava um pix falso durante os pagamentos.

As equipes da Polícia Militar patrulhavam na região, quando foram acionadas por proprietários de um motel sobre três pessoas que usufruíram dos serviços e não pagaram. O trio teria simulado o pix e saído sem pagar o valor.

Um dia antes da ocorrência, os policiais militares já tinham sido acionados para duas ocorrências iguais, quando dois estabelecimentos comerciais foram vítimas. No dia 22 deste mês, o mesmo grupo, dessa vez com cinco pessoas, esteve em um estabelecimento e consumiu um determinado valor. Os suspeitos teriam tentado passar a conta em um cartão de crédito, mas não obtiveram êxito. Por esse motivo, os envolvidos deixaram um aparelho celular que não funcionava como garantia de que voltariam para pagar a conta, porém não retornaram.

Na madrugada do dia 23, o mesmo grupo consumiu em um restaurante da região, mas ao invés de efetuar o pagamento, os suspeitos fizeram um agendamento de pix. Quando o funcionário percebeu, eles já tinham fugido.

Inicialmente, três pessoas identificadas como Guilherme Silva Cordeiro (21), Kivia Ferreira Gomes (25) e Wênio Herbesson Rodrigues Silva (27) foram capturadas. Após apurações, outras duas pessoas identificadas como Geová Freires da Silva (32) e Ana Talita Casemiro da Silva (23) também foram capturadas.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Icó, onde foram autuados em flagrante por estelionato. A Polícia Civil segue investigando o caso.