Grupo empresarial investe R$50 milhões em novo parque aquático na Bahia  

Cantor Jorge, da dupla com Mateus, é o garoto-propaganda do parque aquático (Foto: Divulgação)

O grupo empresarial ABL Prime – em parceria com a Trinus.Co – está investindo cerca de R$ 50 milhões para inaugurar um parque aquático no Oeste da Bahia. Batizado de Sunny Park, a atração ocupará uma área de 81 mil metros quadrados no município de Luís Eduardo Magalhães. O parque aquático contará com mais de 25 atrações, além de espaço para shows e eventos, áreas de lazer, restaurantes, bares e lojas.

“O nosso projeto foi feito pelos arquitetos especialistas que já fizeram os maiores e melhores parques aquáticos do Brasil, queremos criar um conceito no Oeste da Bahia, queremos levar o que há de melhor para a população da cidade e região”, nos disse Fernando Fonseca, engenheiro e sócio proprietário do grupo ABL Prime. A data de inauguração ainda não foi informada e a divulgação está sendo feita em parceria com o cantor Jorge, da dupla com Mateus.

Novidade gastronômica

O Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, acaba de ganhar uma confeitaria. Trata-se da d´A Gauchinha, que estará funcionando, por enquanto, de terça à sábado, das 10h às 18h. O espaço é comandado pela gaúcha Ketin Cavalheiro, radicada em Salvador há 17 anos.

Entre amigos

A promoter Licia Fabio celebra nova idade na próxima sexta-feira (16), quando reunirá amigos em torno da tradicional feijoada servida no Hotel Fasano, no Centro Histórico de Salvador. Como todos os anos, a esperada comemoração será em clima de boas energias, com a anfitriã recebendo a todos com a gentileza que é sua marca.

Flávia Abubakir (Foto: Alô Alô Bahia)

Comemoração

Esposa do empresário Frank Geyer Abubakir, Flávia Abubakir comemorou aniversário, anteontem, com almoço intimista no restaurante Nonno Ruggero, localizado no Hotel Fasano São Paulo. O encontro também celebrou a passagem do casal pelo país. Flávia e Frank – ele controlador da UNIPAR – possuem o Instituto Flávia Abubakir (IFA), com sede em Salvador. Nos próximos dias, retornam para a Europa, onde residem atualmente.

Lançamento

Um evento inédito vai movimentar a Via Sono na Alameda das Espatódeas, amanhã à tarde. Na oportunidade, os convidados vão conferir a nova vitrine e coleção, que ganharão interferências artísticas inspiradas na obra de Juliana Bernabó. A ilustradora nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu boa parte da vida na Bahia, terra escolhida por Carybé, seu avô e artista que a influenciou profundamente com suas cores e traços livres. “Foi assim que me tornei autodidata: minha família foi minha escola”, declara.

Endereço baiano

A The Coffee, rede de cafeterias conhecida pela sua estética minimalista, chega a Salvador nesta quinta-feira, quando abre sua primeira franquia local, no bairro da Pituba. "Estamos muito animados em abrir nossa primeira operação em uma das cidades mais vibrantes do Brasil", celebra Carlos Fertonani, CEO e um dos fundadores da marca, cuja primeira unidade baiana ficará no nº 466 da Rua das Orquídeas.

Festa de formatura

A Casa Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, recebeu no sábado a comemoração da formatura de Medicina de Maria Paula Carletto. Filha de Elaine e Paulo Carletto, Maria Paula recepcionou os convidados ao som de Herbet Richard´s, Danniel Veira e DJ Breno Rocha. O buffet ficou a cargo do Mignon, de Ana Lúcia e Bruna Martins, e a decoração levou assinatura da dupla Sonja Lopes e Núbia Caloula.