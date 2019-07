Guedes confirma FGTS liberado anualmente e prevê total de R$ 42 bi até 2020

O ministro Paulo Guedes, da Economia, confirmou que nesta quarta-feira (24) o governo vai anunciar saques anuais de recursos do FGTS, o que, estima, vai liberar um total de R$ 42 bilhões até 2020.

"Eu tinha falado que ia ser em torno de R$ 42 bilhões. Vai ser isso mesmo. Deve ser uns R$ 30 bilhões este ano, uns R$ 12 bilhões no ano que vem, são os R$ 42 bi que eu tinha falado. Só que vocês vão ver que vai ter novidade. Há coisas mais interessantes", afirmou o ministro. O anúncio com todos os detalhes deve acontecer na quarta (24).

Guedes explicou que a gestão de Jair Bolsonaro terá permissão para saque recorrente. "O governo passado soltou só inativos. Nós vamos soltar [contas] ativas e inativas. Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter".

O trabalhador que tiver uma conta ativa e duas inativas poderá sacar no máximo R$ 1,5 mil. A liberação está prevista para começar em setembro. Com a medida, o governo espera que o crescimento econômico do país vá das previsões de 0,8% para algo na casa de 1%. Para o ano que vem, a liberação de recursos pode ser menor, levando em conta a expectativa do Brasil já estar crescendo mais.

Já o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, disse agora à noite que o saque para esse ano deve ficar limitado a cerca de R$ 500 por conta ativa. Ele disse também que não há previsão, por agora, de diminuir a multa de 40% do saldo que o trabalhador recebe em caso de demissão sem justa causa.

Bolsonaro falou no final de semana que pensa em mudanças, mas que devem ser avaliadas no futuro. Para mexer no percentual, o governo teria que propor uma lei complementar sobre o tema e ter maioria de votos na Câmara e no Senado. A multa não pode ser extinta.

Saques anuais

Existem atualmente cerca de 260 milhões de contas ativas e inativas de FGTS. Por volta de 80% têm saldo de até no máximo R$ 500. A Caixa espera zerar essas contas. Clientes que têm conta no banco receberão um depósito automático com o valor.

A partir do ano que vem, o governo terá uma modalidade com saque anual na data de aniversário do trabalhador. Será opcional. O cotista poderá retirar um valor, ainda não divulgado, do seu saldo do FGTS.

Se o trabalhador fizer essa escolha, estará abrindo mão da possibilidade de fazer um saque integral no momento de uma demissão sem justa causa. Ele seguiria fazendo os saques anualmente até zerar a conta. Dois anos depois de fazer a primeira retirada anual, o trabalhador poderá mudar a opção e voltar para o saque integral em caso de demissão.

A carência de dois anos começará a contar a partir do momento em que o trabalhador pedir a mudança da modalidade de saque.