Guerra das caçambas: 8 picapes que vão estrear no Brasil em 2023

O mercado automotivo viveu o boom dos SUVs nos últimos anos. Dos compactos aos ultraluxuosos, elétricos e variantes coupé. Agora, as tradicionais picapes estão voltando com força total. Serão pelo menos oito lançamentos nos próximos meses.

A General Motors, que controla a marca Chevrolet, confirmou duas: a Montana e a Silverado. Os nomes já são conhecidos dos brasileiros, mas os produtos são muito diferentes. A antiga Montana foi criada a partir do Corsa, depois foi adaptada ao Agile. Na nova geração, que chegará às concessionárias em fevereiro, a picape tem a mesma base do Tracker e irá concorrer com a Fiat Toro.

A outra novidade da marca é a Silverado, que em uma das gerações anteriores esteve presente no país. Na época, sucedeu a D20, modelo que era rival da Ford F-1000. O utilitário voltará em outubro, focando no luxo. A estratégia da Chevrolet é conter o crescimento da Ram no Brasil.

A nova Chevrolet Montana chegará às lojas em fevereiro A previsão é que a Silverado chegue ao Brasil em outubro A Maverick terá uma versão híbrida nas próximas semanas

Quem também quer uma fatia desse subsegmento é a Ford. Para combater as rivais, a empresa irá trazer a F-150, principal veículo da linha que lidera as vendas nos Estados Unidos há décadas. Outra novidade da empresa é a configuração híbrida da Maverick, modelo que tem a mesma base do Bronco Sport e que estreou neste ano no país.

A F-150 será comercializada pela primeira vez no mercado brasileiro

A Ford ainda terá outro lançamento, em volume, o mais importante do ano para a marca: a nova geração da Ranger. A previsão é que o utilitário completamente renovado chegue às lojas em junho. A Argentina continuará sendo a responsável pelo abastecimento do mercado brasileiro.

A nova geração da Ranger será produzida na Argentina e estreia em junho

A Ram, que tem dominado o mercado das picapes grandes, irá lançar uma nova versão da 1500, que atualmente está representada pela Rebel e pela Classic - com carroceria da geração anterior. A estratégia será buscar consumidores que querem mais sofisticação oferecendo a opção Limited.

Depois da Rebel e da Classic, a Ram irá lançar a 1500 Limited no país

A Stellantis, grupo que detém a Ram, também controla a Fiat - que lidera o mercado brasileiro com a Strada. Agora, o fabricante italiano quer uma fatia do nicho de mercado liderado pela Toyota Hilux.

Comercializada em alguns mercados pela Peugeot, a Landtrek será vendida pela Fiat no Brasil

O modelo escolhido é conhecido como Landtrek, que seria lançada inicialmente no país pela Peugeot - que também é conduzida pela Stellantis. O projeto original teve uma parceria com a China, onde o veículo é conhecido como Kaicene F70.

A Great Wall deverá oferecer a Poer até o final do ano que vem no mercado nacional

Outra criação chinesa que está prevista para 2023 é um modelo da Poer, divisão de utilitários da Great Wall. A expectativa é que ela seja híbrida.