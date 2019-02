'Guerreira', diz Rayron Gracie em foto com a mãe que foi agredida

O lutador de jiu-jtisu Rayron Gracie, filho da empresa e paisagista Elaine Caparroz, espancada em um encontrou amoroso, postou uma foto com a mãe no hospital. Na legenda da publicação, ele escreveu "guerreira".

Na imagem, é possível ver os hematomas pelo corpo da empresária, que foi agredida por Vinícius Serra, no último fim de semana. Ele foi preso por tentativa de feminicídio.

Nos stories, Rayron agradeceu o apoio que a família tem recebido. Em um outro vídeo divulgado pela família, Elaine diz que em breve vai se recuperar. "Está tudo bem, logo logo estou numa boa. Amo vocês, fiquem com Deus", disse.

Investigação

A polícia investiga a hipótese de as violentas agressões sofridas pela paisagista terem sido premeditadas pelo agressor. A delegada Adriana Belém, da 16ª Delegacia de Polícia, na Barra, onde o caso está sendo investigado, contou que antes de subir ao apartamento da vítima, Vinícius se identificou na portaria com um nome falso, Felipe, o que poderia indicar uma premeditação do crime. Elaine contou que permitiu a entrada do homem porque o estava esperando e achou apenas que o porteiro havia se enganado

Em depoimento à polícia, Vinícius afirmou apenas que tinha tomado vinho e "surtado". Elaine foi espancada durante quatro horas até que os vizinhos, ouvindo seus gritos de socorro, chamaram os porteiros e a polícia. O agressor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Sua prisão já foi convertida em preventiva. Vinícius já tinha um registro de agressão, de 2016, por agredir o irmão deficiente físico. A justiça determinou que ele passe por uma avaliação psicológica.

Histórias que circulavam ontem nas redes sociais apontavam para a hipótese de o crime ter sido uma vingança contra a família Gracie, toda ela de lutadores de jiu-jítsu. Elaine foi casada com Rayan Gracie e teve um filho com ele, que também é lutador e mora no exterior. Segundo os relatos, Vinicius, que também luta jiu-jítsu, poderia estar se vingando da família. Partiu de Vinícius, inclusive, a aproximação de Elaine por meio de uma rede social.

O irmão de Elaine e um amigo da família consideram a hipótese improvável. "A princípio não temos nenhum conhecimento que aponte para isso", afirma o empresário Carlos Eduardo Martins, amigo da família. "O nome dela nunca foi vinculado ao dos Gracies, isso é algo que ela preserva desde o falecimento do Ryan. Tanto que ela usa o sobrenome Caparróz. E o filho mora no exterior. A gente não consegue acreditar nessa hipótese."