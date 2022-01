A Balada Music, escritório artístico que administra a carreira do Gusttavo Lima divulgou um comunicado, nesta quarta-feira (05), informando que o artista testou positivo para o coronavírus.

Em razão do resultado, as apresentações que o sertanejo faria em Caldas Novas (GO), Guriri e Guarapari (ES) foram suspensas e terão novas datas divulgadas em breve.

Uma das últimas apresentações que o cantor comandou antes de entrar em isolamento, foi o Reveillon Felicitá, em Salvador.

