Há 40 anos, Geninho era goleiro do Vitória em ‘maior crise da história do clube’

O confronto entre Vitória e Glória-RS, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (23), escondia conexões históricas bem curiosas, que nem os torcedores mais antigos (nesse caso, velhos mesmo) devem saber ou lembrar. Além dos mascotes selvagens, Leão da Barra e Leão da Serra tinham um treinador como elo, que atendia pelo apelido de Gordinho. Não, não é Geninho ainda, mas Daltro Menezes, que em 1982 comandava o Vitória num ‘outro’ pior momento da história do clube. Quase dez anos depois, ele iria para Vacaria, para conquistar a Série B do Gauchão pelo time da cidade.

Falecido em 94, o Gordinho original foi, portanto, o cara à frente do Vitória em seu pior momento, e do Glória de Vacaria, em seu maior. Para além desse elo perdido, era também o técnico do atual treinador rubro-negro, Geninho, goleiro do Vitória em 1982. Naquela primeira passagem pelo clube, como jogador, o gordinho atual não conseguiu evitar o rebaixamento da Taça de Ouro à Taça de Prata (séries A e B da época), nem impedir goleadas para times menos expressivos como Desportiva-ES e Mixto-MT, em casa.

Embora tenha vencido a rinha de leões na quarta, quando reestreou no comando do Vitória – 2x0 no Barradão e classificação à terceira fase da Copa BR garantida –, Geninho desembarcou na Toca num momento considerado por muitos torcedores (nesse caso, os mais jovens) como o pior da história do clube: quatro anos sem classificar no estadual, fora da fase principal do Nordestão, de volta à Terceira Divisão, com crise política, econômica, falta de gols...

Leão abandonado

Ok, o cenário atual é bem ruim, mas a edição do Correio da Bahia de 2 de março de 1982 mostra que a coisa já foi incomparavelmente pior. Uma notinha de rodapé no caderno de esporte trazia a sentença no título, sem meias palavras: “Vitória está abandonado”.

Imagem: Arquivo CORREIO

O time do arqueiro Geninho – que disputava a posição debaixo das traves com Ivan, outro que buscou muitas bolas na rede naquele ano - era um saco de pancadas, mas nem era tão brigado fora dele. É que os problemas eram tão grandes que, diferente das disputas acirradas que envolvem o comando do clube atualmente, não havia ser vivente que se dispusesse a descascar tantos abacaxis.

“Atravessando uma das piores crises de toda sua existência, pois além dos inúmeros problemas financeiros está prestes a ser abandonado, pois não tem quem queira assumir a sua presidência, o Vitória deverá perder não somente o treinador Daltro Menezes mas também o seu pequeno número de bons jogadores que não desejam continuar mais no clube”, descreve a reportagem, antes de citar os passos controversos que poderiam ser dados para que o clube continuasse funcionando: “A ideia de colocar um time juvenil mesclado de jogadores ‘pernas de pau’ para disputar o campeonato tem deixado a torcida ainda mais revoltada”.

Técnico Daltro Menezes (braços abertos) dá instruções durante treino do Vitória em 1982 (Foto: Carlos Catela/Arquivo CORREIO)

Assim como a chegada à situação atual demorou cinco anos (em 2017, o Vitória era bicampeão estadual e estava na Série A), a arquitetura da destruição em 1982 começou a ser desenhada meia década antes, como explicava o texto. “Essa política de fazer um time humilde, ou seja, com juvenis e jogadores sem expressão foi aplicada durante quase cinco anos no Vitória e o clube só fez aumentar os débitos e perder muitos títulos, além de afastar a sua torcida do estádio”, no caso, a Fonte Nova.

“Os dirigentes justificaram que estavam adotando esta política porque iriam construir um patrimônio para o clube e no final de quase cinco anos o Vitória não construiu sequer um campo de treinamentos e estava com seu patrimônio deteriorado e com muitos débitos na praça”, emendava a matéria, publicada quatro anos antes da inauguração do Estádio Manoel Barradas, que representa uma virada positiva na história do clube.

Dez anos depois, o Vitória disputaria a final da Série B do nacional contra o Paraná e, no ano seguinte, pegaria o Palmeiras na final da Série A de 1993, momentos marcantes na história do clube.

Fala, Geninho

Mais uma vez pegando o Vitória num rabo de foguete, Geninho comentou, em conversa com a coluna, que há grandes diferenças entre o clube de 40 anos atrás para o atual, ora ofuscado, mas com condições muito melhores para recuperar algum brilho.

“É claro que o Vitória de hoje é muito diferente daquele de 82, que tinha muita dificuldade em relação a condições de trabalho. Nós treinávamos ali onde hoje é o Barradão, mas não havia nenhuma estrutura de estádio, de campo de apoio. Se treinava num campo diminuto e tinha uma concentração bem precária, e mais nada em termo de estrutura. Para fazer um treino melhor, tinha que sair e treinar em campos emprestados. E nos treinamentos que eram por ali, se convivia com o cheiro do aterro sanitário”, cita, antes de trazer o contraste:

“Hoje, não. Hoje é um dos melhores clubes com melhor estrutura para trabalho, um CT (centro de treinamento), academia, concentração de primeiro nível. Eu acho que o Vitória de hoje é muito diferente do que trabalhei em 82. O Vitória cresceu muito”, situa o professor, que enfrentou os perrengues de 82 por indicação, veja só, de Daltro Menezes.

Naturalmente, o Gordinho se tornou uma referência para Geninho, que virou treinador dois anos depois daquela primeira passagem na Toca. “Daltro foi, por muito tempo, uma das minhas referências. Foi quem me trouxe para o Vitória, e era um treinador que tinha uma maneira de levar o grupo muito peculiar. Ele não tinha um trabalho de campo excepcional, mas tinha um trabalho psicológico altamente motivador. Sabia conversar, encostava sempre no jogador pra ver se tinha algum problema pessoal, tentava junto à diretoria melhores condições para todos, então, eu tirei muito do Daltro essa maneira dele levar o grupo, de ter aquele domínio de vestiário, de ter um grupo unido, onde um jogava pelo outro”, finalizou o técnico em início de trajetória para reconduzir o Vitória às suas glórias pós-82.