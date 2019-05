Hagamenon Brito: 'O dia em que Beth cantou o samba da Bahia e me falou sobre Caymmi'

Fundamental na história do ritmo da identidade nacional, Beth Carvalho (1946-2019) tinha laços afetivos muito fortes com o samba da terra de todos os santos. A começar, me contou um dia numa entrevista, porque seu pai adorava Dorival Caymmi (1914-2008) e até se parecia fisicamente com o mestre baiano.

No começo dos anos 1990, ela decidiu que queria homenagear os bambas da Bahia. Primeiro, pensou em gravar um álbum de samba de roda do Recôncavo baiano, o pai de todos os sambas (como afirma Riachão, “o samba nasceu na Bahia porque o Brasil nasceu na Bahia”). Chegou a pesquisar e filmar em Santo Amaro, mas a ideia não foi adiante por falta de patrocínio e interesse das gravadoras.

Em 2006, porém, a ilustre botafoguense concretizou a homenagem com o DVD/CD Beth Carvalho Canta o Samba da Bahia, gravado ao vivo nos dias 22 e 23 de agosto, no Teatro Castro Alves.

Presenciei as duas noites inesquecíveis e, a convite da cantora, escrevi o release do DVD/CD, lançado em 2007. Ninguém em Salvador, certamente, se lembra de uma anfitriã com o poder de reunir numa mesma ocasião personalidades musicais baianas tão relevantes e variadas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Riachão, Mariene de Castro, Roberto Mendes, Edil Pacheco, Armandinho, Nelson Rufino, Walter Queiroz, Olodum e Danilo Caymmi, carioca de sangue soteropolitano por motivos óbvios.

Com um bonito cenário inspirado na pintura de Carybé e nos orixás de Tati Moreno, Beth abria o show cantando Caymmi, claro, que aparecia no telão em imagens de programas de TV e fotos de Pierre Verger. Nesta terça-feira (30), certamente, seu Dorival, Cartola e Nelson Cavaquinho fizeram festa no céu para receber a grande Madrinha do Samba.

*Hagamenon Brito é editor e crítico musical do CORREIO