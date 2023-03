‘Haja Amor’, clássico de Luiz Caldas, vira sensação no TikTok após 36 anos de lançamento

Após completar 60 anos e receber homenagens do Carnaval de Salvador, o cantor, compositor e multi-instrumentista Luiz Caldas ganhou um presente de aniversário extra: foi descoberto e vem sendo celebrado nas redes sociais pela Geração Z.

‘Haja Amor’, clássico do artista feirense em parceria com Chocolate da Bahia, foi lançado no álbum ‘Lá Vem O Guarda’, de 1987, e viralizou no TikTok nos últimos dias. Por lá, ganhou coreografia para o refrão e até versões remixadas, sendo notado inclusive no exterior.

Há pelo menos duas semanas, a trend de ‘Haja Amor’ é uma das mais repercutidas na rede social de vídeos curtos: até esta quarta-feira (8) já são mais de 220 mil usuários fazendo a dancinha e postando em suas contas, isso com apenas uma das versões do trecho da canção.

Entre os famosos que fizeram, os influencers Xurrasco e Vanessa Lopes bombaram com a canção do autor de outros clássicos da música baiana como ‘Magia’, ‘Fricote’ e ‘Tieta’.

Segundo levantamento feito pelo Escritório de Arrecadação e Distribuição (Ecad), ‘Haja Amor’ foi a música mais tocada de Luiz Caldas nos últimos dez anos - contando execuções em rádios, shows, Carnaval e outros eventos.

Leia mais em Alô Alô Bahia