Haja fôlego: Salvador Fest reúne 27 atrações em 12 horas de música

“Salvador vai descer!”. Essa é uma das frases que embalam há 14 anos o evento que reúne pagodeiros, axezeiros, arrocheiros e sertanejos em 12 horas de música em um único dia e lugar, o Salvador Fest.

Neste domingo, no Parque de Exposições de Salvador, acontece mais uma edição do evento, que ficou famoso por suas camisas coloridas e por receber no palco, inicialmente, artistas e bandas do pagode e arrocha baianos como Silvanno Salles, Nara Costa, Parangolé, Harmonia do Samba, Pagodart e Saiddy Bamba.

Este ano, o palco principal, chamado de Salvador, vai receber Ivete Sangalo, Léo Santana, Harmonia, Parangolé, Dilsinho, Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Tayrone, Lambasaia, Psirico e a nova revelação do arrocha, Anna Catarina, estreante na festa.

Anna Catarina se apresenta pela primeira vez no Salvador Fest (Foto: Divulgação)

Não é incomum andar por Salvador e escutar algum som ligado tocando os hits de Anna Catarina. Com apenas 16 anos, a menina estourou no arrocha e esse é o seu segundo grande show. “Eu fico feliz e emocionada pelo fato de estar em uma grade que tem muitos cantores de quem sou fã. È só felicidade”, conta Anna. Segundo Marcelo Brito, organizador do Salvador Fest, ela foi uma das atrações mais pedidas pelo público.

Participando há 12 anos do festival, Tony Sales, que comanda o grupo Parangolé há 4 , promete muitas surpresas. Uma delas é presença da cantora Pocah, cantando a nova parceria que fez com o grupo baiano. Para o cantor, o Salvador Fest tem uma grande importância em sua carreira e é a festa que dita como será o Verão. “Faz parte já da minha carreira, afinal de contas são 12 anos e já dá para contar uma história bacana”, diz Tony Salles.

Tony Salles comemora doze anos se apresentando no Salvador Fest (Foto: Divulgação)

Uma das novidades da festa esse ano é a volta do Palco Pagodão, que vai reunir O Poeta, gravando seu primeiro DVD com participação de Márcio Victor e Lincoln, La Fúria, A Invasão, Flavinho & A Carreta, Robyssão, Hiago Danadinho, Pegadeira, Preto de Luxo, Igor Kannário, Beleza Pura, Edcity, Àttooxxá e Zé Paredão.

“As expectativas são as melhores. A gente espera o ano todo para estar se apresentando nessa festa”, reforça Bruno Magnata, vocalista da banda La Fúria, que se apresenta há 4 anos na festa e preparou um repertório exclusivo para o momento, com sucessos como Manuel e Baby Alô, além das novas Faculdade e Matcheka.

Estrutura e segurança

Para dar conta de cinco palcos e toda estrutura que inclui camarotes, banheiros e postos médicos, foi montado um esquema especial para o dia da festa, que conta com mais de 300 policiais militares e seguranças particulares dentro e fora do Parque de Exposições. O esquema de transporte também ganhou reforço.

O metrô funcionará até 1 h da manhã e linhas exclusivas de ônibus serão disponibilizadas. Parque de Exposições. Domingo, às 12h. Ingresso: R$ 100| R$ 50 (pista individual), R$ 180| R$ 90 (pista casadinha); R$ 360| R$ 180 (camarote glamour), R$ R$ 480| R$ 240 (Open Bar) e R$ 620| R$ 310 (Front Stage). Vendas: Salvador tickets e balcões Pida!.





Serviço

O quê: Salvador Fest

Onde: Parque de Exposições

Quando: Domingo, dia 15 de setembro. Às 12h.

Ingresso: R$ 100| R$ 50 (pista individual), R$ 180| R$ 90 (pista casadinha),

R$ 360| R$ 180 (camarote glamour), R$ R$ 480| R$ 240 (Open Bar) e R$ 620| R$ 310 (Front Stage).

Vendas: Salvador tickets e balcões Pida!.



* Com orientação da editora Ana Cristina Pereira