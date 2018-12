Hambúrgueres e cia: lanches são campeões em delivery no Nordeste

Os nordestinos amam um bom lanche - principalmente o delivery deles. Prova disso foi um levantamento feito pelo iFood. A plataforma divulgou uma tabela com as culinárias mais pedidas em 2018 na região brasileira.

Os lanches, como hambúrgueres, batatas fritas, coxinhas, entre outros, ficaram em primeiríssimo lugar, representando 29,90% do total de escolhas dos usuários. Em segundo, com 23,60%, vem a pizza. E, fechando o top 3, está a comida brasileira, com 12,40%.

Continuando o ranking, aparecem as culinárias japonesa (9,20%), saudável (5,50%), chinesa (5,00%) e italiana (2,00%). Em oitavo e nono, figuram as carnes (1,60%) e frutos do mar (1,20%). Para finalizar, o item menos pedido entre os 10 é o sorvete (0,90%).

Ao todo, são feitos 390 mil pedidos por dia no iFood, e a plataforma está presente em 483 mil cidades do Brasil.