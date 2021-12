HBO Max e Amazon divulgam estreias de dezembro

Na HBO Max o destaque fica para Harry Potter: O Campeonato das Casas de Hogwarts, programa inédito que contará com a participação de atores originais da saga, cuja data ainda não foi anunciada. Além da minissérie, Angélica lançará um novo programa, chamado de Jornada Astral, na plataforma no dia 21. Além disso, há And Just Like That, série derivada de Sex and the City, que chega dia 9.

Na Amazon Prime Video vale prestar atenção em LOL: Se Rir, Já Era!, série nacional com Clarice Falcão e Tom Cavalcante, que estreia nesta sexta (3), em que humoristas precisam ver graça dos outros mas estão proibidos de rir.

HBO MAX

2/12:

Gossip Girl (Reboot) - Último episódio

Santa Inc

Listening to Kenny G

Young Justice - Novos episódios

5/12:

Beforeigners

6/12:

Landscapers

9/12:

And Just Like That



16/12:

Station Eleven

16/12:

Into The Abyss

21/12:

Jornada Astral com Angélica





PRIME VIDEO

1/12:

Bloodshot

Jumanji: Próxima Fase - filme

Mr. Bean Temporada 1 - série

Os Órfãos - filme

Where’s Waldo? Temporada 2 - série

2/12:

Harlem Temporada 1 - série Original Amazon



3/12:

LOL: Se Rir, Já Era! - série Original Amazon, com Tom Caalcante e Clarice Falcão

Alex Rider Temporada 2 - série Exclusiva Amazon



5/12:

1917

8/12:

FC Bayern - Behind The Legend - série Exclusiva Amazon

10/12:

Encounter - filme Original Amazon

The Expanse Temporada 6 - série Original Amazon

Tampa Baes - série Original Amazon



14/12:

Amarração do Amor

Dolittle

15/12:

Um Lindo Dia na Vizinhança

Mortdecai: A Arte da Trapaça

17/12:

Causalidad

21/12:

Being The Ricardos - filme Original Amazon



22/12:

Yearly Departed Temporada 2 - série Original Amazon



PRIME VIDEO CHANNELS

PARAMOUNT+

Os Renegados - 1/12

1883 - Temporada 1 - 20/12

STARZPLAY

Anna Karenina - 1/12

Esposa de Mentirinha - 1/12

The Great Temporada 2 - 19/12