Heloisa Périssé apresentará espetáculo no Big Bompreço Drive-In Salvador

A atriz Heloisa Périssé apresentará o espetáculo E Foram, Quase, Felizes Para Sempre no dia 22 de agosto, às 19h, no Big Bompreço Drive-In Salvador, no Centro de Convenções. A comédia traz a atriz no papel de Letícia Amado, escritora workaholic que passou os últimos meses enfurnada no projeto de um guia de viagens para casais.

Tal dedicação cobra um preço: a moça é dispensada pelo relegado companheiro, sujeito tranquilo que não entende o porquê de tanto trabalho. Toda essa história é contada através das lembranças de Letícia, desfiadas no dia do lançamento do seu livro, como se os espectadores fossem os convidados do evento. Os episódios narrados ganham vida através de Heloisa, desdobrando-se em quinze papéis, dos pais da protagonista à sua psicóloga (hilária), além do próprio ex.

Os acessos serão vendidos pelo Sympla e, na capital baiana, o espetáculo será uma realização da Fred Soares Produções através do Catálogo Brasileiro de Teatro.