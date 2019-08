Heloisa Périssé passará por tratamento após descobrir tumor

A atriz Heloisa Périssé revelou, nesta sexta-feira, 2, que está passando por um tratamento após ter descoberto um tumor em suas glândulas salivares.



"Estou 'sumidinha', né? Pois é, a vida dá umas cambalhotas interessantes! [risos] O motivo foi um tumor nas minhas glândulas salivares e agora vou me voltar 100% para minha saúde!", contou Heloisa em um story publicado na tarde desta sexta-feira, 2, no Instagram.



A atriz manteve um discurso otimista em relação ao problema de saúde. "Vou fazer sessões de radioterapia, quimio[terapia], o que for e, daqui a pouco, tô a mil de novo! E ainda vamos rir muito! Porque bom humor, graças a Deus, é o meu olhar pra vida! E quero ser assim principalmente agora!"



E concluiu: "Como todo mundo sabe, minha fé é a coisa mais importante da minha vida, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus! Tá tudo certo! Sou forte!"



De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Heloisa Périssé passou por uma cirurgia para retirada da glândula salivar na semana passada e deixou o hospital em que foi operada na última quarta-feira, 30.