Henri Castelli não vai participar do Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão

Estreou neste domingo (13) a nova temporada do Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Mas uma ausência chamou atenção: o ator Henri Castelli, 42 anos, não fará parte da brincadeira, embora já houvesse sido anunciado.

Faustão afirmou que o substituto de Henri será anunciado no domingo (20), mas não explicou a saída do ator. Ontem, o time masculino conheceu as parceiras na competição.

Seguem no Dança Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto e Marcelo Serrado. A equipe feminina tem Danielle Winits, Luiza Possi, Lucy Ramos, Guta Stresser, Giullia Buscacio e Isabeli Fontana.

Essa última, inclusive, é ex-mulher de Henri - juntos, são pais de Lucas, hoje com 13 anos.Segundo a colunista Keila Jimenez, do R7, a participação de Isabeli teria irritado Henri e motivado sua desistência. Ele teria aceitado participar do quadro sem saber que a modelo também estaria nele. Os dois não teriam uma relação muito amigável.