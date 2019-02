Hiran e Majur se apresentam com novo show conjunto

Novos nomes da cena baiana, o Rapper Hiran e a cantora Majur se apresentam neste sábado (23), às 20h no Commons Studio Bar, localizado na Rua Dr. Odilon Santos, 224 – Rio Vermelho. Após a parceria de sucesso os músicos se encontram em um show totalmente novo que une o repertório dos artistas em um dos shows que é destaque nos descontos do Clube CORREIO da semana. “Estou muito feliz, é uma oportunidade incrível fazer esse projeto com Hiran que é meu amigo, parceiro de alma, na vida e na música. A expectativa é muito alta e temos certeza que existirá uma entrega mútua no palco”, promete Majur

“Majur é um presente que a música me deu, estou muito animado com essa oportunidade. Temos convicção que faremos um som novo e com 100% de entrega", retribui Hiran.

O encontro irá misturar beats, suingues, clave de matrizes africanas e flows que passeiam entre o 'grimme' londrino e o funk carioca. O repertório ainda revisita grandes clássicos da músicas brasileira que passeiam desde Chico Buarque a O Rappa.

Os ingressos custam R$25 e podem ser obtidos através do site Sympla. Clientes clube CORREIO terão direito à 20% de desconto na bilheteria da Commons.

Confira outros shows :





Sábado TOP

Pra Casar, Clara Vieira e Dj Rodrigo Fiuzza se apresentam no Espaço Zen, neste Sábado (23). (Foto: Divulgação)

Quando: 20h (abertura da casa)

Ingressos: R$ 65,00

Onde: Espaço Zen

Desconto: 40% para clientes Clube CORREIO





Domingo do Zen

No domingo, a festa será comandada por Isqueminha e DJ Rodrigo Fiuzza

Hora: 20h (abertura da casa)

Onde: No Espaço Zen

Ingressos: R$ 65,00

Desconto: 40% para clientes Clube CORREIO





Tem que respeitar

Danniel Vieira e Dan Valente se apresentam nesta Sexta (22). (Foto: Divulgação)

Onde: Espaço Zen

Quando: Nesta sexta, às 20h (abertura da casa)

Ingressos: R$ 65,00

Desconto: 40% para clientes Clube CORREIO





Ixquenta do Carangueijo

Para quem já está no clima de Carnaval o Ixquenta pode ser uma boa opção para se preparar para a grande festa. Com mais de 40 horas de diversão garantidas, o Boteco do Carangueijo da Barra, receberá uma série de shows entre os dias 22 e 23 de Fevereiro e no período de 25 a 27 de fevereiro, a partir das 18h. Serão mais de 10 shows das principais atrações da noite soteropolitana como Guig Guetto, Isqueminha, Papazoni, Dan valente, Nata do Samba, Forró do Tico, Clube da Farra, André & mauro, GelaSamba e Danniel Vieira. Confira programação detalhada:





Sexta 22/02

Forró do Tico

Banda Club da Farra





Sabado 23

Dan Valente

Nata do Samba





Segunda 25

Papazoni

Isqueminha





Terça 26

Isqueminha

Guig Ghetto





Quarta 27

Gelassamba

André & Mauro





Serviço

Evento: “Ixquenta Carnaval”

Local: Boteco do Caranguejo Barra

Horário : Das 18h as 22h

Valores: R$ 50,00 (antecipado ou lista) / R$ 70,00 (na hora)

Onde comprar : Antecipado pelo Sympla e Boteco do Caranguejo ou na portaria do evento

Desconto: Clientes Clube CORREIO terão 20% de desconto garantido em todos os dias de festa





Confira mais descontos da semana aqui.